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邱和成基金會實踐企業社會責任　贈嘉義大學野生動物保育專車

▲▼ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲財團法人邱和成基金會捐贈1台全新三菱汽車給嘉大棲地生態研究室使用。(由右至左:陳世傑總經理、林翰謙校長、蔡若詩助理教授) 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學30日上午於蘭潭校區生物資源學系系館舉行「財團法人新北市邱和成基金會野生動物研究保育專車捐贈儀式」，由和成欣業股份有限公司陳世傑總經理代表基金會捐贈一輛全新三菱新時代ZINGER給嘉大生物資源學系棲地生態研究室，作為野生動物研究保育專車。

▲▼ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲財團法人邱和成基金會捐贈野生動物保育專車與嘉大師生共譜保育新旅程。 。（圖／嘉義大學提供）

捐贈儀式由嘉大林翰謙校長、陳瑞祥副校長、生命科學院賴弘智院長、生物資源學系許富雄主任及蔡若詩助理教授與會；和成欣業股份有限公司由陳世傑總經理及張東吉秘書等貴賓共同見證下完成。

▲▼ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲和成欣業股份有限公司陳世傑總經理(中)致詞。 。（圖／嘉義大學提供）

嘉大生物資源學系教師在林業及自然保育署的支持下，積極參與國土生態綠網藍圖的制定，特別聚焦於淺山丘陵及西南平原中多種瀕危物種如山麻雀、草鴞及黑面琵鷺等。此次邱和成基金會的慷慨捐贈，為嘉大生態研究提供實質的支持，將成為推動野生動物觀察、研究及保護工作的得力工具，同時樹立學校與企業合作嶄新的里程碑。

▲▼ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉大林翰謙校長致詞(右)。 （圖／嘉義大學提供）

陳世傑總經理表示，邱和成基金會是為了紀念和成企業集團創辦人邱和成先生生前樂善好施、熱心公益、救濟貧困而成立，基金會本於「取之社會、回饋社會」的精神，主動尋找社會上熱心公益需要基金會協助的單位。嘉大蔡若詩博士長期關切草鴞、山麻雀等瀕臨絕種野生動物，所謂「工欲善其事、必先利其器」，基金會長期關注生態保育工作，拋磚引玉，提供嘉大進行生態保育工作所需專用車輛，讓嘉大能持續在自然保育及學術研究上發光發熱，共同攜手維護生態環境，貢獻社會。

林翰謙校長致詞表示，嘉大以身為世界綠色大學為傲，配合政府藍帶及綠網建設，推動校園生態環境有成，感謝基金會慷慨支持，這不僅是對嘉大的肯定，更是企業社會責任的具體展現；更象徵著學界與企業攜手合作，共同為生態環境之保護畫下嶄新的篇章。嘉大深感榮幸能成為邱和成基金會的合作夥伴，期待未來有更多的合作，共同創造提升企業價值、促進學術研究及保護瀕危物種多贏共榮之局面。

 
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