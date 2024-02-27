離開職場逾10年　勞動部「職場學習再適應」助全職媽穩定就業

▲ 全職媽離開職場逾10年 勞動部計畫給力助穩定就業、返職場 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

婚後離開職場全職照顧家庭的小萍，雖時常利用照顧的閒暇時間打臨工，但賺取的收入僅微量補貼家用，終於等到小孩陸續長大可從事全職工作，卻因離開職場過久而產生疏離感、求職屢次碰壁，在朋友的介紹下前往勞動部義竹就服台求職，就服員陳吉彥與其晤談了解小萍的求職困境，除積極找尋合適工作，還運用勞動部就業促進就業工具協助其穩定就業逾半年，小萍感謝就服員的耐心幫忙，讓她終於有穩定收入改善家中經濟。

▲義竹就服台就服員運用小萍(藍衣者)過往曾代工剝破布子的經驗，媒合至嘉義縣義竹水產加工廠-剝蝦人員一職 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

「我需要協助負擔家計，但找一份正職工作真的好難！」小萍說，家裡是中低收入戶、生計來源僅依靠從事粗工的先生維持，但先生的工作須看天吃飯，收入時常不穩定，為分擔家裡經濟負擔，又能同時照顧婆婆跟小孩，小萍曾做過自助餐、撿雞蛋和農產代工等臨工，賺取每月一萬多的薪資補貼家用，擔任了13年的全職媽媽，好不容易等到孩子長大可從事全職工作，卻因脫離職場太久及工作經驗不多，一直無法順利找到工作，進而前往義竹就服台尋求幫助。

▲企業若申請勞動部「僱用獎助措施」，則視其勞工身分別發給雇主每人每月最高1.5萬元、最長12個月獎助金 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

就服員與小萍諮詢中發現，她因久離職場且對自己較無信心，即便廣投履歷也都未有回應，已漸漸失去求職的動機和自信，為協助小萍能順利上工，就服員運用職場學習再適應計畫及僱用獎助方案，順利推介她至嘉義縣義竹的蝦覓水產加工企業，並依循其曾代工剝破布子的經驗，任職剝蝦人員一職；老闆柯先生表示，二度就業婦女較一般求職者更具穩定性，而且透過計畫不僅減輕用人負擔，還可同步補實人力，鼓勵有缺工的企業們踴躍申請應用，提供二度就業婦女工作機會、創造勞雇雙贏。

▲小萍(左)感謝就服員陳吉彥(右)耐心陪伴與積極的協助，讓她終於有穩定收入改善家中經濟。 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為提高企業對於失業達30日以上民眾的僱用意願，勞動部推動「僱用獎助措施」，企業只要以全時工作僱用公立就業服務機構所推介之前述待業者滿30日以上，則視其身分別發給雇主每人每月最高1.5萬元、最長12個月獎助金；另勞動部為鼓勵離開職場滿180天以上的婦女重返就業，前述婦女只要任職由公立就業服務機構推介之職缺滿90日，就可領取最高3萬元的就業獎勵金，相關資訊可撥打0800-777-888詢問，或至鄰近就業中心及就服台洽詢。