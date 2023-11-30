勞動力分署多元就業成功媒合　北漂女重回職場與社會接軌

▲林淑菁(左)離鄉打拼逾30年，中年鮭魚洄游，在勞動部多元就業開發方案的幫助下，順利回到家鄉穩定就業。。（圖／勞動力分署雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

58年次的林淑菁高中畢業後即北上求職，一待就逾30年，直到老父親罹癌需要陪伴及照顧，剛好任職公司也不敵大環境景氣而關廠，輾轉回到家鄉竹崎定居，2年前在勞動力發展署雲嘉南分署的媒合下，加入多元就業開發方案，擔任「觀音瀑布風華再現」的專案經理人，協助地方經濟發展、產業推廣等工作，慢慢重回職場與社會接軌，也順利找到未來生活重心！

▲林淑菁(左)成功中高齡再就業，勉勵民眾只要肯做就會有收穫！ 。（圖／勞動力分署雲嘉南分署提供）

位於嘉義縣竹崎鄉的觀音瀑布，過去曾是5、6年級生約會踏青及旅客避暑的觀光勝地，民國87年遭遇瑞里大地震後日趨沒落，88風災時沖毀步道及吊橋，一直封鎖至去(111)年才重新開放試營運，由當地村民組成的「有限責任嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布社區產業合作社」以社區永續發展及發展在地觀光產業為宗旨，向勞動部雲嘉南分署申請多元就業開發方案，林淑菁也回憶當初離家時觀音瀑布景區周邊客運密集、班班客滿，多年後回來定居卻是街景冷清，原本到嘉義就業中心只是想找一份穩定的工作，就服員了解她的學經歷背景後，建議她可以試試擔任該方案的專案經理人，抱著為家鄉盡一份心力的決心，她鼓起勇氣接受挑戰！

「相信自己，只要肯做就會有收穫！」林淑菁說一開始沒有頭緒及方向，感謝勞動部有許多教育訓練課程可參加，讓她在工作之餘不斷提升職能，現在她已穩定就業近2年，每天看著一波一波遊客來舊地重遊、重拾年輕時的美好回憶；而去年多元計畫進用的人員在習得了農產品銷售的手藝後也逐漸做出口碑，今年開始也在景區擺攤，在地年輕人願意回鄉幫忙，街道上攤商如雨後春筍般出現，林淑菁樂見家鄉蛻變的越來越好，她也鼓勵像她一樣的二度就業婦女不妨善用政府的計畫及資源，勇敢踏出求職的第一步！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部的「多元就業開發方案」主要是提供人事薪資等費用，幫助合作社將人力導入社區，打造特色產業，不僅幫助地方創生，也為中高齡、身心障礙或二度就業婦女創造就業機會，雲嘉南地區截至今年為止已補助超過1,900個團體，創造1萬2,000個工作職缺；欲了解計畫詳情可上分署官網(https://yct168.wda.gov.tw)或就近向雲嘉南區各就業中心洽詢。