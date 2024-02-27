儀隊女高中生遭學長爸猥褻！　「妳頭髮很香」他背後環抱摸大腿

▲何男趁與小蕙獨處一室時，強行撫摸小蕙雙腿、屁股，遭判刑1年2月確定。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／屏東報導

屏東一名何姓男子因兒子是高中儀隊成員，經常接送社團學生外出參賽，因而認識兒子儀隊學妹小蕙（化名），竟趁小蕙在家中熟睡時，從背後環抱並在她耳邊說「妳的頭髮很香」，接著假藉要幫她按摩小腿強行撫摸她屁股、大腿內側等私密部位，全案經最高法院審理，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判何男有期徒刑1年2月定讞。

判決指出，何男2021年10月3日上午11時許到小蕙家中作客時，並向小蕙母親表明想帶小蕙回家住一晚，但小蕙不願意前往，因此在房間裝睡，何男見小蕙在床上睡覺，便藉口支開小蕙母親，趁機側躺在床上從背後環抱小蕙，並用腳壓住她假裝要幫她按摩，強行撫摸小蕙的雙腿及大腿內側，還在她耳邊說「妳的頭髮很香」，小蕙被侵犯後，多次明確表示「會痛」拒絕，但何男仍不停手，持續撫摸小蕙雙腿，甚至拍打她屁股，強制猥褻得逞。

何男離開後，小蕙馬上告知母親遭何男猥褻，小蕙母親得知後立即通報學校教官，並到警局報案提告。

何男出庭時卻矢口否認犯行，辯稱他沒有進去小蕙房間，更沒有幫她按摩，「那天小蕙媽媽離開之後，我去外面移車，在我自己車上抽菸，抽菸之後我回到客廳，看到小蕙醒了躺在床上看手機，我跟她說我要回家了，後來我就離開了」，並辯稱是因為小蕙在學校交男友，但小蕙媽反對她早戀，才會與他聯繫，小蕙可能因此感到不滿，才會說謊指控他猥褻。

小蕙出庭時表示，她原本不想提告，因為何男平常對她很好，知道她家經濟情況不好，會給她零用錢，還會買上課需要的工具給她，沒想到何男偵訊時卻扭曲事實，她才決定出庭指控。

屏東地院審理認為，小蕙對何男犯行指證歷歷，證人教官表示與小蕙晤談時，她流露害怕、不安、低落之情緒反應，審酌何男為滿足個人私慾，明知小蕙未成年竟對她強制猥褻，且犯後始終否認犯行，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處何有期徒刑1年2月，何男不服判決，一路上訴到最高法院，最後被駁回上訴，全案定讞。