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港賣淫集團安排15歲少女賣「初夜」　8萬元所得只給少女400元

▲香港賣淫集團仲介未成年少女宣判。（圖／香港01）

▲香港賣淫集團成員廖靜雯。（圖／香港01）

文／香港01

香港警方前年瓦解一個操控未成年少女的賣淫集團，其中，一名15歲少女被人以2萬元港元（約8萬元新台幣）出售其初夜，少女最終只獲100元港元（約400元新台幣）報酬；另一少女與她視為男友的男子多次性交後，被該「男友」遊說賣淫，並獲安排多次性交，終在警方「放蛇」下揭發。

▲香港賣淫集團仲介未成年少女宣判。（圖／香港01）

▲香港賣淫集團成員司徒詠祖。（圖／香港01）

涉案4名男女早前承認導致另一人賣淫、依賴他人賣淫為生和非法性交等17項控罪，案件昨（20）日在區域法院判刑。法官指，本案涉及集團式營運，安排接送少女的交通，又向她們提供金錢和冒牌手袋利誘，判嫖客監禁19個月，三名安排賣淫的男女則被判囚18至45個月。

3男1女被告依次為李家良（45歲，地產經紀）、鄭嘉華（31歲，助理工程督察）、司徒詠祖（21歲，地盤工人）和廖靜雯（女，33歲，鋼琴老師）。李為案中的嫖客，另三名被告則安排賣淫。

法官判刑時引述兩名事主（Y女和X女）創傷報告，指事件對她們影響很大，均有創傷後遺症症狀。另Y有抑鬱症，向心理學家表示「無嘢幫到我（沒什麼幫到我）」，X則感到自責內疚。

庭審過程中，辯方指兩名事主賣淫屬自願，法官則指她們案發時心智未成熟，其自願是未經心思熟慮的決定，並強調即使是未成年少女提出賣淫，作為成年人的被告應阻止，而非利用對方的無知令自己獲益。案中屬集團式營運，向事主提供金錢和手袋利誘。

法官續指，涉及3罪，案中是嫖客角色的首被告李家良，與事主X性交時沒有使用安全措施，且未經對方同意拍下過程，但接納李沒有孌童癖。就事件影響李的家庭，法官指屬咎由自取，最終判囚19個月。

至於涉及14罪的次被告鄭嘉華，負責招攬賣淫女子，事主Y更曾視鄭為男友，令她更信服，法官判鄭監禁45個月；第三被告司徒詠祖聲稱非集團成員，他在案中把X的資料傳給鄭，但法官指沒有他的參與，計劃難成功，其角色亦重要，就他面對的1項導致另一人賣淫罪，判囚18個月。最後，法官指第四被告廖靜雯在案中積極參與，曾陪同Y到酒店房間，就她面對1項依賴他人賣淫為生罪，判囚21個月。

▲香港賣淫集團仲介未成年少女宣判。（圖／香港01）

▲香港賣淫集團仲介未成年少女宣判。（圖／香港01）

2022年3月，林和司徒向鄭嘉華提供X的資料和照片，指X為15歲處女。鄭經其他集團成員，把X的資料交給首被告李家良。李問可否與X在沒有保護措施下性交 ，並同意支付2萬元（港元，下同）。在林遊說下，X答應賣淫，並可獲5至6千元。同年3月24日，X與李在鴨脷洲一單位性交，過程遭李安裝在床邊的攝錄機拍下，X事後只獲林支付100元。

4日後，警方接報上述酒店有人爭執，到場發現X及林。當時懷孕的林稱感不適獲送院，其後因「導致或鼓勵16歲以下女童賣淫」罪被捕。李和司徒亦先後被捕，李在警誡下承認犯案；司徒則稱，「我都係為咗賺錢先介紹條????妹同人進行性交易咋（我也是為了賺錢才從事色情仲介） ，我收咗千八蚊㗎咋（我才收八千塊而已）。」

針對Y的案情則指，她於2021年5月經應用程式Heymandi認識次被告鄭嘉華，並開始約會。Y視鄭為其男朋友，期間鄭曾送給Y一個冒牌Dior手袋 。自此，鄭與Y四度非法性交，期間拍下共15段影片、21張相片；Y另曾在鄭要求下拍攝及傳送自己的裸照予他。

至2022年初，Y在鄭遊說下同意賣淫，並在鄭、廖靜雯等人安排下四度與不同嫖客進行性交易，首兩次分別獲1000元、冒牌Prada手袋和Hermes頸鏈作報酬。

同年3月尾，警員喬裝為嫖客，透過Telegram一賣淫頻道「放蛇」。同日，鄭帶Y到約定的酒店房間，警員以Y不合標準為由拒絕性服務。鄭在離開酒店時被捕，警誡下稱只是受他人指示行事，並收取1000元報酬。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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