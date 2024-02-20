約女網友「抱睡」想壞壞　他道歉卻反悔還稱遭仙人跳！下場出爐

▲賴姓男子約女網友「抱睡」卻意圖不軌，道歉後卻刪文反誣遭仙人跳。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名賴姓男子2021年約1名女網友到旅館「抱睡」，說好不准壞壞，賴男卻藉口「妳好香」一再對女方毛手毛腳，還大膽試探「看我都硬成這樣了」等語，女方急忙蜷縮身體不讓賴男得逞，事後被賴男刪道歉文還影射遭仙人跳的舉動激怒，報案追究，賴男不認罪，反稱女方自拍露點影像賣給網友，他觸碰女方試探只是「一般正常男人的想法」，台北地院審結，依強制猥褻罪判賴男9月徒刑，可上訴。

「抱睡」原指純粹想抱著人睡覺，用意是排解寂寞而非做愛，但實際狀況常成約砲甚至騙砲幌子。判決指出，未婚從事網拍採購助理工作的賴男，和本案女方透過社群軟體認識，2021年12月17日上午相約「抱睡」，2人碰面先吃早午餐，接著到北市中山區找旅館開房就寢。

女方指稱，本來說好乖乖睡覺、不准壞壞，賴男上床卻不安分，一下說「妳好香」、一下說她「身體跟影片裡面一樣好色情」，接著一手伸進她長裙、一手鑽進她的無袖背心，上下都在肆無忌憚亂摸，被她拒絕後，賴男竟涎著臉說「妳看我都硬成這樣了」、「誰睡的著」、「妳不想要嗎」等語。

女方堅不讓步，突然感覺賴男下半身的硬物隔著裙子不停磨蹭她的臀部，心知對方意圖不軌、自己有危險，急忙用手遮擋並縮起身體躲到牆邊，大喊「不要」，賴男繼續摳女方手心挑逗，女方被嚇得發抖但嚴防死守，賴男才作罷。女方趁機傳訊息求助朋友打電話來解圍，接著以家裡有事為由逃走。

女方事後上網po文臭罵賴男「缺德」、「噁到有剩」，根本想騙砲等語，賴男回文公開道歉「沒有信守承諾」等語，女方因此沒提告，不料賴男隔年（2022年）6月被抓包刪掉道歉文不認帳，竟還暗指女方可能對他仙人跳，女方不忍了、報案追究。

賴男到案辯稱彼此沒清楚約定「抱睡」什麼不能做，還爆料女方經營社群帳號兜售自拍露點照片、影片甚至性愛片，他曾跟女方買6片，加上女方進房洗好澡躺在他身旁，他當下「以一般正常男人的想法」認為女方想嘿咻，才觸碰對方身體試探，但被女方拒絕，他就停手，絕無強制猥褻意圖。

▲女網友體驗「抱睡」險遭男方性侵得逞，氣得po文罵男方騙砲「噁到有剩」。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

法官查明雙方對話紀錄顯示，雖沒約定「抱」的姿勢，但說好不能親嘴更不能發生性行為，只能小小擁抱、聊聊天、一起睡，且賴男碰面吃飯時言語暗示自己正在「儲存彈藥」，女方立馬聽出弦外之音，表明「不是純抱睡嗎」，賴男還回稱「保證純」。

此外，法官指女方在旅館向朋友求助訊息，大罵賴男「用他那個蹭我，我差點吐出來」、「想X我就想X我是在純三小」等語，字裡行間盡是恐懼與憤怒之情，賴男出庭承認自覺理虧而po文道歉，可見女方指控屬實，儘管賴男後來改稱po道歉文只想息事寧人，法官認定他卸責狡辯。

法官指賴男在女方明確拒絕後仍肢體糾纏，已違反女方意願，造成女方身心受創，且犯後態度不佳，女方拒談和解、希望依法處理即可，據此依強制猥褻罪判賴男9月徒刑，可上訴。