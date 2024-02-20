　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

約女網友「抱睡」想壞壞　他道歉卻反悔還稱遭仙人跳！下場出爐

▲▼情侶,夫妻,性行為,性交,約炮,約砲,上床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲賴姓男子約女網友「抱睡」卻意圖不軌，道歉後卻刪文反誣遭仙人跳。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名賴姓男子2021年約1名女網友到旅館「抱睡」，說好不准壞壞，賴男卻藉口「妳好香」一再對女方毛手毛腳，還大膽試探「看我都硬成這樣了」等語，女方急忙蜷縮身體不讓賴男得逞，事後被賴男刪道歉文還影射遭仙人跳的舉動激怒，報案追究，賴男不認罪，反稱女方自拍露點影像賣給網友，他觸碰女方試探只是「一般正常男人的想法」，台北地院審結，依強制猥褻罪判賴男9月徒刑，可上訴。

「抱睡」原指純粹想抱著人睡覺，用意是排解寂寞而非做愛，但實際狀況常成約砲甚至騙砲幌子。判決指出，未婚從事網拍採購助理工作的賴男，和本案女方透過社群軟體認識，2021年12月17日上午相約「抱睡」，2人碰面先吃早午餐，接著到北市中山區找旅館開房就寢。

女方指稱，本來說好乖乖睡覺、不准壞壞，賴男上床卻不安分，一下說「妳好香」、一下說她「身體跟影片裡面一樣好色情」，接著一手伸進她長裙、一手鑽進她的無袖背心，上下都在肆無忌憚亂摸，被她拒絕後，賴男竟涎著臉說「妳看我都硬成這樣了」、「誰睡的著」、「妳不想要嗎」等語。

女方堅不讓步，突然感覺賴男下半身的硬物隔著裙子不停磨蹭她的臀部，心知對方意圖不軌、自己有危險，急忙用手遮擋並縮起身體躲到牆邊，大喊「不要」，賴男繼續摳女方手心挑逗，女方被嚇得發抖但嚴防死守，賴男才作罷。女方趁機傳訊息求助朋友打電話來解圍，接著以家裡有事為由逃走。

女方事後上網po文臭罵賴男「缺德」、「噁到有剩」，根本想騙砲等語，賴男回文公開道歉「沒有信守承諾」等語，女方因此沒提告，不料賴男隔年（2022年）6月被抓包刪掉道歉文不認帳，竟還暗指女方可能對他仙人跳，女方不忍了、報案追究。

賴男到案辯稱彼此沒清楚約定「抱睡」什麼不能做，還爆料女方經營社群帳號兜售自拍露點照片、影片甚至性愛片，他曾跟女方買6片，加上女方進房洗好澡躺在他身旁，他當下「以一般正常男人的想法」認為女方想嘿咻，才觸碰對方身體試探，但被女方拒絕，他就停手，絕無強制猥褻意圖。

▲桃園市古姓男子去年1月某日在住處與女友、乾妹3人酒後同床共眠，趁女友睡著之際爬上乾妹身上先後指侵與性侵得逞。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲女網友體驗「抱睡」險遭男方性侵得逞，氣得po文罵男方騙砲「噁到有剩」。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

法官查明雙方對話紀錄顯示，雖沒約定「抱」的姿勢，但說好不能親嘴更不能發生性行為，只能小小擁抱、聊聊天、一起睡，且賴男碰面吃飯時言語暗示自己正在「儲存彈藥」，女方立馬聽出弦外之音，表明「不是純抱睡嗎」，賴男還回稱「保證純」。

此外，法官指女方在旅館向朋友求助訊息，大罵賴男「用他那個蹭我，我差點吐出來」、「想X我就想X我是在純三小」等語，字裡行間盡是恐懼與憤怒之情，賴男出庭承認自覺理虧而po文道歉，可見女方指控屬實，儘管賴男後來改稱po道歉文只想息事寧人，法官認定他卸責狡辯。

法官指賴男在女方明確拒絕後仍肢體糾纏，已違反女方意願，造成女方身心受創，且犯後態度不佳，女方拒談和解、希望依法處理即可，據此依強制猥褻罪判賴男9月徒刑，可上訴。

ET快訊
快訊／血流一地！重機撞台電工程車　20歲騎士命危
台中燈會4天湧124萬人　盧秀燕宣布延長至2／28
快訊／震撼彈！　阿沁宣布離開F.I.R.
黃捷還原「大戰過程」　指韓國瑜應協調：竟然選擇落跑！
黨內首砲！　他開轟楊寶楨「要滾就滾」：演技有夠爛
快訊／輾斃女大生！　司機難過：沒注意到
快訊／華信班機起飛後故障！重返機場　69旅客換機
AV女優被發現陳屍家中！　享年36歲
Joeman東京房「類似泰山蘆洲」！日房仲淡回1字：賣到最後

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北宜公路嚴重車禍！台電工程車、重機碰撞　騎士命危搶救中

合歡山鳶峰停車場驚見「奧客煮大餐」　還嗆管理員：叫人照顧你

宜蘭191線追撞車禍！醫療代步車瞬間解體　81歲翁幸運逃死劫

5億高中生案民事攻防　配偶律師提「很厚的書狀」主張婚姻有效

IC設計大廠處長「激吻肉纏」女同事！網曝「公司見本人」：他很猛

疑閃電桿！女大生自摔遭大貨車後輪輾斃　司機難過：沒注意到

到宜蘭聖母、博愛醫院要小心　第11個科技執法3／1開罰

一年一度「北投迎媽祖」遶境湧千名信眾　警：打架滋事必嚴辦

超扯！小黃運將單手開車「一邊看抖音」　女乘客嚇壞錄影投訴

快訊／關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

歐陽娣娣首次公演化身「娜比」！　暖心當翻譯...隊友大讚：像天使

《在暴雪時分》全員都是帥哥！　王星越2002年生...還比吳磊小

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

薔薔體驗日本「哄睡服務」畫風超歪！　陪睡員「直接升旗」她：不是在拍A片

史上最亂頒獎典禮！搖滾區還有屎　aespa、ATEEZ嚇壞…起身忙管秩序

快訊／北宜公路嚴重車禍！台電工程車、重機碰撞　騎士命危搶救中

合歡山鳶峰停車場驚見「奧客煮大餐」　還嗆管理員：叫人照顧你

宜蘭191線追撞車禍！醫療代步車瞬間解體　81歲翁幸運逃死劫

5億高中生案民事攻防　配偶律師提「很厚的書狀」主張婚姻有效

IC設計大廠處長「激吻肉纏」女同事！網曝「公司見本人」：他很猛

疑閃電桿！女大生自摔遭大貨車後輪輾斃　司機難過：沒注意到

到宜蘭聖母、博愛醫院要小心　第11個科技執法3／1開罰

一年一度「北投迎媽祖」遶境湧千名信眾　警：打架滋事必嚴辦

超扯！小黃運將單手開車「一邊看抖音」　女乘客嚇壞錄影投訴

快訊／關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

快訊／北宜公路嚴重車禍！台電工程車、重機碰撞　騎士命危搶救中

「台北天空塔」掏空案延燒？　白派大師豪宅恐受牽連

平息民怨！交部研擬罰款1200元以下違規不記點　微罪不開放檢舉

醫學中心增3家！監委憂資源分配不當要查了　薛瑞元解析影響小

FTISLAND領周邊出包！台灣主辦上台道歉2步驟挽救　粉絲讚：原諒了

雲林西螺「西遊世界」徵才　最高35k歡迎中高齡二度就業

女司機34萬元現金被搶…「一脚踩油門」撞死劫匪！法院：正當防衛

安心亞抖胸熱舞小蠻腰成亮點　網驚：會不會太瘦！

中台灣元宵燈會4天湧124萬人潮　盧秀燕：展期延長至2／28

謝國樑用生命擔保！基隆東岸商場年租金6775萬　控林右昌發假訊息

社會熱門新聞

即／高雄女大生慘死輪下　遭輾畫面曝

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應

即／高雄女大生遭大貨車輾斃

科技大廠處長車震女同事　勾腿激吻畫面曝光

北市女遭鐵鍊綁腳　速食店客傻眼報警

新北已婚名醫爆騙砲女病患！　還要她和朋友上床

關鍵畫面曝！女大生突「往左倒」慘遭輾斃

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

女大生自摔遭輾斃　貨車司機回應了

女大生遭大貨車輾斃　校方：遺憾

名醫騙砲！單親媽控被當小三接客　沈能俊翻臉嗆「告死妳」

學生女友10年後告性侵　國中男師遭重判8年

陳幸妤民事案　解除委任父親陳水扁訴代

嘉義轎車、公園滿是「翁天信」　環保局要罰了

更多熱門

相關新聞

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

現在麥當勞陸續推出自助點餐機，節省民眾排隊時間，不過多數民眾仍喜歡直接跟店員點餐，就有一名網友表示，拿著兌換券到麥當勞，只能用人工點餐，但他等了10分鐘都沒有店員幫他點餐，於是他使出大招，把椅子搬到櫃檯前坐下，店員立刻出現，網友看完後笑翻，「笑死，搬椅子給推」。

20萬誘少女公廁嘿咻一毛未給　噁男下場曝

20萬誘少女公廁嘿咻一毛未給　噁男下場曝

拒認強吻鍾沛君　朱學恒喊無罪...檢批囂張求重判

拒認強吻鍾沛君　朱學恒喊無罪...檢批囂張求重判

企圖性侵酒醉女！男司機判無罪：她在呻吟

企圖性侵酒醉女！男司機判無罪：她在呻吟

健身房教練全是「爆乳妹」！大尺度一對一鍛鍊　陸網看呆

健身房教練全是「爆乳妹」！大尺度一對一鍛鍊　陸網看呆

關鍵字：

性侵抱睡強制猥褻網友仙人跳

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄女大生慘死輪下　遭輾畫面曝

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

郭雪芙暫別演藝圈3個月！

21歲女晨跑衣衫凌亂被棄屍樹叢！兇手被執行死刑

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應

Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉：Apple有了

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

即／高雄女大生遭大貨車輾斃

快訊／立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

長腿妹相親失敗！對話視窗看哭網友

唐禹哲認完私生子「豪門女婿地位曝」

小亨堡近況曝光！　投資百坪副業

25歲已婚女師多次激戰男學生！丈夫PO私密截圖舉報

快訊／「晚安小雞」柬埔寨關2年！　陸方發聲了

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

更多

最夯影音

更多
員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐
DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面