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社會 社會焦點 保障人權

蘿莉控「小學門口車震」10歲女　狂拍性愛片...遭父抓包竟私奔

▲▼母女,女孩,傷心,女童。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲郭男與10歲小茉偷嚐禁果，還大膽跑到國小校門前車震，遭判刑8年2月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名郭姓男子偏愛稚女，與10歲的小茉（化名）交往半年期間，曾凌晨開車載她到國小門口車震，在多個地點啪啪至少32次，郭男還喜歡拍照紀錄性愛過程，直到某次郭男去找小茉、遭她爸爸撞見，爸爸才氣得報警，並前往郭男與小茉同住的處所逮人。全案經最高法院審理，依對未滿14歲女子為性交罪，處8年2月徒刑。全案定讞。

判決指出，郭姓男子與小茉2022年11月間成為男女朋友，但他不顧小茉年僅10歲，就帶她偷嚐禁果，還特別愛追求刺激，曾在凌晨開車載小茉到國小門口，在車上就大膽連結，還將過程記錄下來，也會在租屋處、小茉家等地發生性行為，共拍攝18次性愛影照。

直到2023年5月2日晚間，郭男騎車到小茉爸爸工作處，與小茉偷偷見面，遭小茉的爸爸撞見，爸爸憤怒斥責喊叫小茉，嚇了一大跳的2人卻轉身跳上機車逃離，私奔到屏東某處居住，並且又發生1次關係。

小茉爸爸不滿郭男將女兒帶走，報警追查2人下落，警方在2023年5月11日前往屏東住處搜索，在郭男手機中發現小茉的性愛照，報請地檢署偵查後將郭男起訴。

調查郭男與小茉的對話及相關物證後，認為2人在交往半年時間內，約發生32次性關係，雖然是在未違反小茉意願的狀態下，但郭男在與小茉交往之前3個月，才和13歲少女合意發生關係、強行性侵各1次，2次都拍下過程，遭台南地檢署偵結起訴。

一審法官認為，郭男不記取教訓，在前案偵審期間又對女童下手，審酌小茉的爸爸也痛心表示郭男應從重量刑，依對未滿14歲之女子為性交罪共32罪，合併應執行有期徒刑9年8月，全案可上訴。

郭男再上訴，因小茉在警詢、偵查中對於郭男犯行，皆表示「不知道，沒在記」，郭的部分犯行認定也罪證不足，二審法官改判他8年2月徒刑。郭男再上訴被駁回，全案定讞。

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