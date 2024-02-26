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冷氣團急凍9縣市！未來一周「氣溫如雲霄飛車」　一圖看快速變天

▲強烈大陸冷氣團影響 民眾做好保暖準備▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲強烈大陸冷氣團影響，民眾須做好保暖準備。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者閔文昱／綜合報導

強烈大陸冷氣團不斷影響台灣，中央氣象署26日晚間10點29分，針對9縣市發布低溫特報，提醒北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。其中今26日晚至明27日桃園、新北、台北局部地區有持續10度左右或以下氣溫、連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

低溫區域

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【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、台北市、桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲一張圖看一周快速變天。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

▲氣象署發9縣市低溫特報。（圖／氣象署）

另外，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，這個禮拜的天氣以及氣溫都會有快速且明顯的變化出現，周二（27日）台灣仍然受到強烈冷氣團影響，雖然冷空氣已經有減弱的趨勢，但氣溫回升較慢，各地早晚期間依然寒冷，尤其北部地區全天氣溫都還是偏低，配合陰霾或是小雨的天氣，冷的感受相對更明顯而且時間較長。

到了周三（28日）冷氣團減弱，環境風向轉偏東至東南風，各地氣溫都將明顯回升，西半部地區天氣穩定多雲到晴，東半部仍有局部稍多雲量及零星短暫雨機會；周四將進一步轉為偏南風環境，各地都是多雲到晴天氣，不過台南以北要注意夜間到清晨時段可能有局部低雲或霧影響能見度，氣溫方面依然溫暖，中南部地區會再更熱一些。

天氣風險預估，周四晚間起到周五隨著鋒面接近通過，環境水氣明顯增多，各地都有短暫陣雨機會，鋒面過後東北季風又會再次增強帶來冷空氣，且強度也有機會達到強烈大陸冷氣團，與前一天的氣溫差異會相當大，越晚越冷。

▼一張圖看一周快速變天。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

▲一張圖看一周快速變天。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

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