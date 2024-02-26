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一周冷兩波！強烈冷氣團發威「今晚探9度」　中部以北高山有望降雪

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲強烈大陸冷氣團持續影響台灣。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

冷氣團發威，中央氣象署預測，未來一周台灣主要會受到兩波冷空氣影響，包括今天和明天正在影響我們的強烈大陸冷氣團，以及周四晚間到周五以後表現比較明顯的另外一波冷空氣，兩波冷氣團影響期間高山都有可能降雪。至於周三到周四期間會有一波短暫的回溫，天氣也是在這兩天會比較好一些。

氣象署預報員官欣平指出，今天和明天的天氣比較相近，都是屬於強烈大陸冷氣團影響，中部以北地區有可能在今天晚間到明天出現9到10度低溫；明天晚上到後天，台灣地區的風向慢慢轉成偏東風、東南風的形勢，所以周三到周四白天是一個比較回溫的過程。

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▲▼0226氣象署圖卡。（圖／氣象署提供）

▲未來一周將接連有兩波冷氣團影響台灣。（圖／氣象署提供）

不過，這段期間有一道鋒面系統從較偏長江南部這個地方開始建立起來，官欣平說，到了周四晚間，這個鋒面系統就開始接近，並逐漸通過台灣地區，周五全台都有降雨機會。

隨著鋒面通過以後，氣象署預測，到了周六就是另外一波的冷空氣影響台灣附近，第二波冷空氣目前預計強度是大陸冷氣團或是強烈大陸冷氣團，周五白天高溫會低於20度，甚至是回到14、15度的溫度，至於夜間清晨的低溫可能在10度到12度的範圍之間。

針對高山地區的降雪狀況，官欣平說，這兩波冷氣團影響期間其實都有可能有降雪情況發生，今天、明天降雪情況主要是在中部以北地區3500公尺以上的山區，至於3月1日到3月3日清晨，中部以北3000到3500公尺以上的山區也有降雪的機率，提醒民眾上山時要注意做好相關準備。

▲▼0226氣象署圖卡。（圖／氣象署提供）

▲氣象署提醒未來一周天氣狀況。（圖／氣象署提供）

▲▼0226氣象署圖卡。（圖／氣象署提供）

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