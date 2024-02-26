9縣市低溫特報！桃園以北「非常寒冷」亮橙色燈號　馬祖不到6度

▲強烈大陸冷氣團持續影響台灣。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

中央氣象署今（26日）下午4時33分持續針對9縣市發布低溫特報，因強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；今至明（27日）晨桃園以北局部地區有持續10度左右或以下氣溫、連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

氣象署預報員黃恩鴻指出，今天受到強烈大陸冷氣團影響，各地早晚明顯偏冷，雲量也明顯偏多，尤其迎風面還有局部降雨，預估今晚到明天清晨北台灣低溫約11、12度，中南部13、15度，東半部大約13、14度左右，而苗栗以北及金門、馬祖預估都會有10度以下低溫出現，要特別留意。

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黃恩鴻說，明天的天氣型態還是受到冷空氣影響，跟今天非常類似，在溫度方面，北台灣低溫預估11到13度，其他地區是13到15度，局部溫度都來得更低一些。至於明天白天高溫，北台灣也只有16、17度，整日感受偏涼冷，其他地方會稍微回升一點，約20到21度，感受舒適。

降雨方面，氣象署預測，明天白天尤其是清晨，中部以北會有一些零星降雨，其他時候以迎風面的北部、東半部到恆春半島會有一些局部短暫降雨，整日感受偏涼冷；中南部大多是多雲，偶爾可以見到陽光，但在清晨也會有一些零星降雨機會。

▲氣象署下午持續發布9縣市低溫特報，其中5縣市為橙色燈號代表非常寒冷。（圖／氣象署提供）



根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣等9縣市，預計影響時間將持續到27日晚上7時。

氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、連江縣

低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣

▲未來一周有兩波強烈大陸冷氣團影醒台灣。（圖／氣象署提供）