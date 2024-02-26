航空城開發路祭漸式微　桃園蘆竹慈母宮3／19起「先民文化祭」

▲桃園蘆竹慈母宮宮主朴婕瑀(左四)表示，為桃園地區的先民們祈福將舉辦「先民文化祭」。（圖／楊慧青提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台首座由韓籍新住民發願興建的媽祖廟「桃園蘆竹慈母宮」，因桃園航空城開發，居民陸續搬遷後，多年來在地路祭祭拜先民的民俗活動漸趨式微，蘆竹慈母宮將舉辦首屆「桃園先民文化祭」，於3月19日至28日啟建連續10天的 「 祈求世界和平啟建護國息災大法會 」，為桃園地區的先民們祈福，為國家祈福、為世界祈和平。

「桃園蘆竹慈母宮」宮主朴婕瑀26日表示，由於法會期間的3月是婦女的節日，也是農曆3月媽祖生前夕，慈母宮同時在3月18日，舉辦媽祖女神節創意舞蹈競賽以及異國風味的攤販美食，還有特別邀請韓國傳統民俗舞蹈表演作為先民文化祭開幕典禮等一系列多元文化活動，歡迎民眾參加，共襄盛舉。

來自韓國的朴婕瑀，原本在韓國只認識佛教、基督教，20多年前來到台灣後，受到媽祖感召，不但成為媽祖信徒，還興建媽祖廟，兩年前還將台灣媽祖安座到韓國慶州，也是為台灣媽祖，第一次分靈到韓國故鄉的台灣新住民。

為了這次的「桃園先民文化祭」蘆竹慈母宮特地邀請各方人士舉辦活動說明會。朴婕瑀表示 : 我們人離開了這個人間後，不是沒有事情，那些看不到的眾生很苦，做人的時候不懂，到了明白的那一天，很多的時候已經來不及了；建這座廟也是，媽祖婆教我們，人還在世的時候多培福，多行善，多佈施。

▲蘆竹慈母宮「桃園先民文化祭」活動說明。（圖／楊慧青提供）

這場連續10天的大法會，結合了很多的僧人以及人民的善心，超渡他們為出發點，媽祖婆的慈悲不只是保佑我們人平安，也保佑眾生，渡化祂們，給祂們一個歸屬。

社團法人中華僧伽長照人文關懷教育協會理事長會常法師表示：追朔歷史淵源，早期渡海來台開墾的先民們，因文化與種族的衝突，曾發生許多閩客泉漳械鬥，法會因緣是從(111年)慈母宮將路口處一座清朝咸豐年間的萬善同歸(萬善祠)墓塚重修非常順利圓滿，

不久之後媽祖指示宮主朴婕瑀，在夢境中浮現這一畫面，因航空城的規劃許多居民搬離當地，路祭祭拜先民的居民，已漸趨式微，眾先民來到慈母宮廟前祈求媽祖給祂們一個歸屬。這場活動不只是宗教性的祈福，也是從地方開始，也為下一代做最好的身教育。讓更多新住民與在地居民來參加，一起祈求世界和平，族群和諧。

▲「桃園蘆竹慈母宮」是全台首座由韓籍新住民發願興建的媽祖廟。（圖／楊慧青提供）

桃園市議員張桂綿表示：因為航空城搬遷後，祭典慢慢淡掉，朴宮主賦予重責大任承接先民文化祭，希望讓先民祭能夠持續順利，未來將成為一代代人的傳承，懂得飲水思源、歷史淵源，都是很重要的！桃園市新移民女性關懷協會理事長吳秉蓉表示：桃園是個友善新住民城市，連續10天的祈求世界和平護國息災大法會，期大家一起為和平安定祈福，3月18日將舉辦第一屆的媽祖女神節創意舞蹈競賽，鼓勵婦女創新和勇於表達自我，讓參賽者有機會展現她們的才華。即日起接受報名至3月6日截止，以線上報名為主，報名上限為20隊，獎項豐富。

包括：市議員張桂綿、彭俊豪，首位越南籍新住民不分區立法委員麥玉珍、開南EMBA校友會陳俐臻理事長、開南大學招生事務處副處長陳裕達教授、民眾黨桃園市黨部副主委林秋霖、桃園市新移民女性關懷協會榮譽理事長楊慧青與現任理事長吳秉蓉、桃園市新住民慈善關懷協會理事長陳氏花、張月娥里長、桃園市愛心疏食善緣會常務理事簡琇芬、桃園市宏福宮王爺土地公代言人岳秀霞、蘆竹慈母宮正、副主任委員候居安、陳俊發也出席活動。