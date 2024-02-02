新年同樂解鄉愁　移民署屏東站邀請新住民回娘家吃尾牙

▲移民署屏東站邀請新住民回娘家吃尾牙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為慰勞辛苦一整年的新住民朋友，提早感受年節氣氛，移民署南區事務大隊屏東縣服務站特別舉辦「新住民回娘家吃尾牙」活動，邀請新住民家庭同樂。

會中分享印尼、臺灣年節美食與文化，並手作創意糖果紅包袋，屏東縣服務站更藉機宣導新修正施行的「入出國及移民法」，讓現場新住民朋友直呼，新修正的移民法加強對新住民的權益保障，真是最好的年節禮物。

印尼籍新二代黃玫瓊擔任這次活動的多元文化講師，講解印尼與臺灣新年文化不同之處。她表示，印尼華人的新年其實和臺灣差不多，都有穿新衣、戴新帽，放鞭炮以及發壓歲錢的習俗，不過在年節食物上有些不一樣，印尼華人會吃千層糕或鳳梨酥，和臺灣的年糕比較不同。而餐桌上的薑黃飯、仁當鴨、越南月亮蝦餅、印尼鹹糕等新住民家特色菜餚，也讓大家一解鄉愁，感受回娘家過年的溫暖氣氛。

屏東縣服務站也宣導新修正移民法的友善措施，如外國人申請居留延期，放寬至居留期限屆滿前3個月內申請、申請永久居留只要是新住民配偶身分皆免附財產或技能證明等規定。另外，外國人若為臺灣地區設有戶籍國民之配偶，因遭受家庭暴力離婚而未再婚者，無論有無生育子女，都能繼續居留，這些措施皆於113年1月1日起實施。

屏東縣服務站主任武淑賢表示，屏東縣服務站每年於農曆年前都會舉辦新春活動，除了讓新住民朋友與移民署同仁近距離接觸。也希望藉由活動讓無法返鄉過年的新住民朋友，能感受到移民署的溫暖，一解思鄉之愁。另特別提醒新住民及移工朋友，新年送禮一定要多加留意肉製品來源產地，切勿上網購買來路不明及跨境輸入肉品，或委託親友攜帶入境，千萬不要因為想念家鄉味，誤觸法令而付出高額罰款。