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移民署邀請新住民DIY「布」春聯　體驗華人傳統習俗一解思鄉情懷

▲▼ 移民署與新住民DIY「布」春聯 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

▲參與民眾開心地拿著春聯合影。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆過年貼春聯是國人傳統習俗，內政部移民署南區事務大隊嘉義市服務站辦理家庭教育暨法令宣導課程，除宣導法令政策外，也邀請大陸新住民申婷頡擔任講師，和新住民朋友DIY「布」春聯，盼望來年心想事成，好運「龍」來。

▲▼ 移民署與新住民DIY「布」春聯 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

▲菲律賓新住民凱莉(中)以母語寫下新年快樂。。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

嘉義市服務站向新住民朋友宣導，入出國及移民法新制有利民眾權益部分已於113年元旦施行，例如：持居留簽證入國的外國人，申請居留證期限由15日延長至30日，以利在臺有充足時間尋找住所及熟悉環境。

▲▼ 移民署與新住民DIY「布」春聯 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

▲講師申婷頡(右一)和菲律賓新住民戴娜(左一)一家人開心地展示春聯成品。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

同時，外國人申請延期居留，也放寬為居留期限屆滿前3個月內申請。此外，居住臺灣地區設有戶籍國民之外籍配偶申請永久居留，無需檢附財力證明文件；另放寬外國人取得永久居留後，無須每年均居住超過183日，只要最近5年內平均每年居住183日以上即可，方便安排出差、訪友或探親等行程，詳細資訊可至移民署全球資訊網瀏覽。

▲▼ 移民署與新住民DIY「布」春聯 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

▲大陸新住民如柔(中)和孩子們一起製作春聯，盼龍年吉祥、富貴。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

因應龍年即將到來，本次課程邀請大陸新住民申婷頡和大家DIY布春聯。擅長設計、手繪插畫的申婷頡，近年結合嘉義歷史及在地人文，創作《桃桃女博士》動畫影片，透過趣味的方式行銷嘉義。她和新住民朋友一起以不織布裁剪可愛的好運龍造型春聯，並寫下祝福語，盼來年好運「龍」「龍」，紅通通的春聯看起來喜氣洋洋，年味十足。

▲▼ 移民署與新住民DIY「布」春聯 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

▲越南新住民都拉(左一)、玉蓮(左二)和通譯竹莉(左三)分別以母語寫下新年發財、萬事如意和新年快樂。。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，春節是家人團圓的日子，透過活動讓新住民朋友體驗國人傳統習俗，並相互認識、交流，緩解過年期間沒有返家的思鄉之情。另提醒民眾，春節假期切勿攜帶國外肉類產品或肉製品來臺，大家共同防範非洲豬瘟。 

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