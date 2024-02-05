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打造移民新故鄉！花蓮設置7新住民社區據點　開辦2處學苑培力

▲花蓮縣府表示，新住民來到花蓮挹注新力量，豐富了花蓮社會的族群面容。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣府表示，新住民來到花蓮挹注新力量，豐富了花蓮社會的族群面容。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣迄至去年底新住民居住人口達8,166人，占花蓮總人口的2.57％，新住民及新二代所擁有的文化及語言能力都是優勢因子，為鄉親帶進多元文化世界觀，為滿足新住民家庭多元需求，將花蓮視為「自己的故鄉」，期盼縣民能從多方視角瞭解新住民文化，共同建構花蓮成為幸福移居好城市。

縣長徐榛蔚表示為協助新住民融入在地新生活，提供許多新住民服務，設置新住民家庭服務中心，由社工人員提供專業服務，另新住民及其家庭在地化、社區化、便利性及可及性之直接服務於花蓮市、吉安鄉、吉安鄉西區、壽豐鄉、鳳林鎮、玉里鎮、富里鄉等7處有新住民社區服務據點 提供關懷訪視、節慶活動、社會參與、福利諮詢、親子共學、新二代陪讀班、資源連結…等 ，提供新住民及其家庭完整資訊與資源，有效協助新住民及其家庭更完善的協助，預防個人及其家庭可能發生的危機，並透過與社區資源連結，促進多元文化交流。

▲花蓮縣府表示，新住民來到花蓮挹注新力量，豐富了花蓮社會的族群面容。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚（右二）盼滿足新住民家庭多元需求，將花蓮視為「自己的故鄉」。

另考量花蓮市與吉安鄉新住民人口數較多，開辦新住民學苑提供多元培力課程以及新住民假日市集等，至今辦理過英文聽讀寫、文化舞蹈培訓、經絡舒壓、快剪髮班、麵點培訓、書法訓練、茶道班、木工班以及女性水電班...等，落實各項新住民友善政策。

社會處表示，新住民來到花蓮挹注新力量也在這塊土地上認真工作、求學及生活，豐富了花蓮社會的族群面容，多元文化彼此融合也彼此尊重，「來不及參與過去的文化脈絡，但是我們可以共同發展來到這塊土地的足跡」，歡迎將新住民將服務中心當第二個家。

新住民家庭服務中心提供多語志工關懷，通譯服務，法律諮詢，心理諮商，個案服務，家庭親子活動、暑期夏令營、多元文化宣導、權益宣導及國際移民日慶祝活動。

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