巴勒斯坦總理宣布辭職　有望促成「新政府」戰後接管加薩

▲巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）宣布提出請辭。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）26日宣布政府請辭，有望促成加薩走廊戰後治理機制的巴勒斯坦政治重大變革。此前，有消息人士透露，以現任總理史泰耶為首的巴勒斯坦自治政府可能辭職解散，並且重新籌組一個專家統治（Technocracy）的新政府。

據阿拉伯衛星電視台與路透社報導，史泰耶26日在巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）總部的所在地約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）開記者會宣布，他已經向主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）遞交政府辭呈，但仍需阿巴斯批准。

此前，巴勒斯坦自治政府的一名消息人士25日向媒體透露，史泰耶政府有可能在2天內宣布請辭，並且在一周內宣布籌組新的技術官僚政府，有望統一管理約旦河西岸與加薩走廊，並促進加薩停火的談判。

▲巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）屬於主張透過與以色列談判達成建國的法塔赫派系，與激進的哈瑪斯派系有所不同。（圖／路透）

史泰耶26日表示，下一階段需要新的政府與政治安排，並加以考量加薩走廊正在發生的現實、民族團結談判，以及巴勒斯坦內部達成共識的迫切需求。此外，他還認為，治理機構的權力需要擴大到「整個巴勒斯坦土地」。

路透社指出，在約旦河西岸控制巴勒斯坦自治政府的法塔赫（PLO，巴勒斯坦解放組織）派系與加薩走廊的哈瑪斯（Hamas），正在就籌組聯合政府努力展開協商，並將於29日在莫斯科舉行會談。哈瑪斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）向路透社表示，只有在巴勒斯坦各方就下一階段治理達成共識的情況下，史泰耶政府的辭職才有意義。

據阿拉伯天空新聞先前報導，有跡象顯示，加薩走廊武裝組織哈瑪斯已經同意約旦河西岸重組新的專家政府。報導還稱，新的巴勒斯坦政府可能不會隸屬於任何巴勒斯坦政黨，將由專業的獨立人士在過渡階段接管政府管理，直到未來舉行巴勒斯坦大選為止。

近年來，以色列一直拒絕承認或抵制建立巴勒斯坦國，上周以色列國會99名議員才剛投票通過，反對承認任何單方面宣稱的巴勒斯坦國。