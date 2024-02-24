以色列計畫「重佔加薩」縮減巴勒斯坦領土　布林肯：美方反對

▲以色列軍隊朝加薩南部逼近。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿布林肯23日重申，美方反對以色列重新佔領加薩走廊，也反對縮減巴勒斯坦領土規模，但依舊支持以色列的自衛權。

布林肯（Antony Blinken）在阿根廷布宜諾斯艾利斯出席20國集團（G20）外長會議時表示，「加薩不能成為恐怖主義的平台，以色列不應該重新佔領加薩，加薩領土面積不應縮減。」不過，布林肯重申，華府支持以色列自衛的權力。

布林肯發表此言論前，以色列總理納坦雅胡提出一項新的加薩戰後計畫；依照該計畫，一旦哈瑪斯被擊敗，以色列軍隊將擁有在整個加薩走廊行動的無限期自由

與此同時，巴勒斯坦約旦河西岸（West Bank）附近的一個猶太人定居點22日遭到攻擊，有3名巴勒斯坦人向車輛開火，造成1死8傷。巴勒斯坦人指出，自以色列和哈瑪斯爆發衝突以來，以色列對約旦河西岸的限制不斷增加。

以色列極右翼財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）呼籲，政府應加速在約旦河西岸附近的定居點，建造數千套住宅來加強安全與殖民；而布林肯則回應，新的定居點不利於實現永久和平，也不符和國際法，「我們的政府堅決反對擴建定居點，在我們看來，這只會削弱而不會加強以色列的安全。」