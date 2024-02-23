猛轟拉法！以色列空襲加薩「一夜120死」　今派代表赴巴黎停火談判

▲ 拉法遭以軍空襲，阿法魯克清真寺和附近房屋被夷為平地。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以軍22日夜間空襲造成加薩120人死亡，南部城市拉法（Rafah）發生大規模空襲，國際社會紛紛勸阻地面進攻之際，以色列23日將派代表參加在法國巴黎舉行的談判，為停火及釋放人質帶來希望。

《路透》援引以色列Channel 12電視台22日報導指出，以色列戰爭內閣批准派遣由情報機構摩薩德（Mossad）負責人率團前往巴黎，針對一份可能的協議進行談判，有望釋放逾百名人質。以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）此前聲明表示，「我們將擴大賦予人質談判代表的權力」，但同時準備繼續地面攻勢。

哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）則於本周訪問埃及，是近幾周來表明停火談判仍在持續的最強烈跡象。

與此同時，拉法的阿法魯克清真寺（al-Farouk）22日晚間遭以軍空襲夷為平地，附近多棟建築遭到波及。居民稱這是10天前以軍突襲該市以來最猛烈的一次轟炸，至少7名死者被以屍袋包裹，安置於太平間外的地上。家屬悲傷哭泣，希爾（Dina al-Shaer）一夜之間痛失兄弟和親人，「他們帶走我愛的人，帶走我心的一部份。」

與家人住在帳篷裡的34歲男子阿布馬德（Jehad Abuemad）說道，「我們睡不著覺，爆炸聲和頭頂上飛機轟鳴聲不斷」，「可以聽見孩子們在附近帳篷裡哭泣。這裡的人們很絕望，毫無防備。」

加薩衛生當局聲稱，過去24小時內有97人死於以軍轟炸，130人受傷，但還有更多人仍被埋在建築殘骸中，後來加薩中部的一次轟炸又造成23人死亡。