　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

猛轟拉法！以色列空襲加薩「一夜120死」　今派代表赴巴黎停火談判

▲▼ 拉法遭以軍空襲，阿法魯克清真寺（al-Farouk）和附近房屋被夷為平地。（圖／路透）

▲ 拉法遭以軍空襲，阿法魯克清真寺和附近房屋被夷為平地。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以軍22日夜間空襲造成加薩120人死亡，南部城市拉法（Rafah）發生大規模空襲，國際社會紛紛勸阻地面進攻之際，以色列23日將派代表參加在法國巴黎舉行的談判，為停火及釋放人質帶來希望。

《路透》援引以色列Channel 12電視台22日報導指出，以色列戰爭內閣批准派遣由情報機構摩薩德（Mossad）負責人率團前往巴黎，針對一份可能的協議進行談判，有望釋放逾百名人質。以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）此前聲明表示，「我們將擴大賦予人質談判代表的權力」，但同時準備繼續地面攻勢。

哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）則於本周訪問埃及，是近幾周來表明停火談判仍在持續的最強烈跡象。

與此同時，拉法的阿法魯克清真寺（al-Farouk）22日晚間遭以軍空襲夷為平地，附近多棟建築遭到波及。居民稱這是10天前以軍突襲該市以來最猛烈的一次轟炸，至少7名死者被以屍袋包裹，安置於太平間外的地上。家屬悲傷哭泣，希爾（Dina al-Shaer）一夜之間痛失兄弟和親人，「他們帶走我愛的人，帶走我心的一部份。」

與家人住在帳篷裡的34歲男子阿布馬德（Jehad Abuemad）說道，「我們睡不著覺，爆炸聲和頭頂上飛機轟鳴聲不斷」，「可以聽見孩子們在附近帳篷裡哭泣。這裡的人們很絕望，毫無防備。」

加薩衛生當局聲稱，過去24小時內有97人死於以軍轟炸，130人受傷，但還有更多人仍被埋在建築殘骸中，後來加薩中部的一次轟炸又造成23人死亡。

ET快訊
快訊／無照男綠燈直行撞飛3姊弟　公路局回應了
晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」
警專正妹被強制驗尿！　5星飯店貼白粉照喊冤：是鹽巴
22歲女學生吃便當竟中風！　後半輩子得靠家人
3姊弟家境不好！PTT見「74歲男高速撞擊」怒：鞭刑
幫小姊妹集氣！　全校師生祈福卡貼滿牆：快回來
關韶文宣布離開台灣！　YouTube停更

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登會面納瓦尼妻女　美宣布對俄新一輪制裁「包含普丁本人」

紐約怪男地鐵站隨機攻擊　男遊客突然遭「後方砍脖」爆血送醫

飛機起飛後男乘客「突然打開機艙門」　被5男聯合制伏驚險畫面曝

以為大魚上鉤！美釣客拉起「全裸男屍」　2周前才因落水被救

男高空彈跳「空中心臟病發」家人面前過世　驚悚一幕曝光

猛轟拉法！以色列空襲加薩「一夜120死」　今派代表赴巴黎停火談判

母女3人吊風扇下死亡「丈夫被捕」　恐怖命案大馬警方朝謀殺調查

美國時隔50年重返月球　創舉！民間太空飛行器登月成功

台積電宣布熊本建二廠　日本政府擬再補助7300億日圓

西班牙14層公寓大樓燒成火海　住戶困陽台求救4死13傷

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

拜登會面納瓦尼妻女　美宣布對俄新一輪制裁「包含普丁本人」

紐約怪男地鐵站隨機攻擊　男遊客突然遭「後方砍脖」爆血送醫

飛機起飛後男乘客「突然打開機艙門」　被5男聯合制伏驚險畫面曝

以為大魚上鉤！美釣客拉起「全裸男屍」　2周前才因落水被救

男高空彈跳「空中心臟病發」家人面前過世　驚悚一幕曝光

猛轟拉法！以色列空襲加薩「一夜120死」　今派代表赴巴黎停火談判

母女3人吊風扇下死亡「丈夫被捕」　恐怖命案大馬警方朝謀殺調查

美國時隔50年重返月球　創舉！民間太空飛行器登月成功

台積電宣布熊本建二廠　日本政府擬再補助7300億日圓

西班牙14層公寓大樓燒成火海　住戶困陽台求救4死13傷

台積電熊本廠僅20個月建成　韓媒讚：史無前例的閃電速度

拜登會面納瓦尼妻女　美宣布對俄新一輪制裁「包含普丁本人」

「特斯拉Cybertruck」新增3款包膜塗裝　最貴要20萬、僅限這一州

紐約怪男地鐵站隨機攻擊　男遊客突然遭「後方砍脖」爆血送醫

新北市第一家！台中最狂火鍋店永和店籌備中　必吃燒酒烏骨雞鍋

英國制裁俄國軍事供應鏈「3中企入列」　陸使館強硬回：堅決回擊

快看發票！對中「24、25、28、02、03」任1組號碼　玩樂園直接打5折

74歲無照男綠燈直行撞上彰化3姊弟　公路局：邀專家會勘優化路口

謝國樑揚言告林右昌　前發言人酸：不要連人家說的話都聽不清楚

40年新竹老房「有人捧1億元買」　全場見屋況：別急脫手

警直白制止武嶺亭違規遊客　「去那邊拍沒有比較漂亮」

國際熱門新聞

台積電來了！日媒：日本復活號角響起

輝達飆逾16%登「美股之最」　道瓊漲456點破39000點大關

飛機沒「第4、13、14、17排座位」原因曝

這款「監視器」爆安全漏洞　陌生人家中畫面隨便看

黃仁勳：輝達為中國市場開發2新款AI晶片

日工商界領袖：盼台積電救熊本

熊本超市推薦這款泡麵　台網友激動了

女優「上下晃動」太性感　被趕出健身房委屈

歐洲議會遭間諜軟體入侵　手機送檢

刮中1千多萬元太嗨　男把彩券忘在商店

日17歲男陳屍湖邊　兇嫌母嘆：我兒子很乖

YTR砸6千多萬買房　被踢爆：根本在騙

日本「開放女性參加」裸祭登場！激情畫面曝

女童海邊挖沙活埋亡　心碎畫面曝光

更多熱門

相關新聞

加薩29313死　240萬人處於饑荒邊緣

加薩29313死　240萬人處於饑荒邊緣

遭到圍困的加薩21日持續受到激戰衝擊，聯合國警告饑荒迫在眉睫。聯合國安全理事會呼籲立即停火的決議昨天因美國否決而被擋下。

以將進攻拉法　拜登更頻繁催促停火

以將進攻拉法　拜登更頻繁催促停火

20歲英女海島度假　慘被以色列5男性侵

20歲英女海島度假　慘被以色列5男性侵

威廉王子罕見發聲　呼籲以哈停火

威廉王子罕見發聲　呼籲以哈停火

美否決安理會以哈立即人道停火案　巴勒斯坦譴責

美否決安理會以哈立即人道停火案　巴勒斯坦譴責

關鍵字：

以色列哈瑪斯以巴加薩拉法

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

女模反擊！　控「波霸杯大亨」：趁我酒醉性侵我

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

最帥展昭何家勁認結婚！　「跟女兒出門被拍」老婆身分曝

3姊弟走斑馬線遭撞命危　驚悚影像曝

香蕉被「路邊騎士大哥」稱讚　脫口罩是大咖前輩！

包小柏用AI「復活病逝愛女」！找回夫妻交集：半年沒說話

更多

最夯影音

更多
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相
李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面