6秒內5車「集體闖紅燈」網友怒了...全部檢舉起來！　桃園警說話了

記者沈繼昌／桃園報導

有網友於臉書《記者爆料網》上傳影片，指昨（23）日上午近10時許，桃園市蘆竹區富國路二段路口，有紅色轎車帶頭從左方槽化線闖紅燈，隨後另外4輛轎車依序從右方路肩處也闖紅燈，網友暴怒「全部檢舉起來！」對此，蘆竹警方指出，這5輛轎車疑似屬於同一個車隊，因而集體闖紅燈，警方已掌握特定車號，將依違反道路交通管理處罰條例逕行舉發。

▲臉書《記者爆料網》有網友上傳影片，昨天上午近10時許，蘆竹區富國路二段，路口等停紅燈，紅色轎車帶頭闖紅燈。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》

▲臉書《記者爆料網》有網友上傳影片，昨天上午近10時許，蘆竹區富國路二段，路口等停紅燈，4輛轎車隨即從右側集體闖紅燈。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》

臉書《記者爆料網》這段影片位置在桃園市蘆竹區富國路二段一處路口，有貨車在路口等停紅燈，未料後方左側一輛紅色轎車從槽化線闖紅燈，隨即右側又有另4輛轎車依序闖紅燈，整個過程僅6秒鐘，所幸當時對象沒有發生意外；網友則留言「全部檢舉起來」、「行駛槽化線記得送，闖紅燈歸闖紅燈」、「團康活動開跑」、「帶頭的衝後面就跟著衝」，但亦有網友反串「有礙到誰？互相一下別人趕路闖紅燈不行？你就沒有趕時間、需要闖紅燈的時候？」

▲臉書《記者爆料網》有網友上傳影片，昨天上午近10時許，蘆竹區富國路二段，路口等停紅燈，有5輛疑似車隊轎車集體闖紅燈。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》

蘆竹警分局今天表示，有關網路上流傳昨天上午9點56分許在蘆竹區富國路二段有車隊集體闖紅燈情形，警方已掌握特定車號，針對這5輛闖紅燈違規行為，將依違反道路交通管理處罰條例逕行舉發。

據指出，根據道路交通處罰條例第53條規定，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰，該項集體闖紅燈亦屬之，違規者恐將面臨2700元罰鍰。