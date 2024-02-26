黃國昌2026選新北市長列選項　再戰台北市長？黃珊珊這樣說

▲民眾黨團召開「司法改革2.0第一波法案 完善反貪腐法制」記者會，左起民眾黨團副總召黃珊珊、黨團總召黃國昌、幹事長吳春城。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲要求8名不分區立委認領「責任區」，且各委員簽署2年條款，有意佈局2026縣市長選舉；面對「責任區」定在新北市，2026是否要選新北市長？立委黃國昌26日稱「絕對是選項」，且台北市絕對給立委黃珊珊。對於黃國昌的說法，黃珊珊僅淡回，現在就是把立委工作做好，「現在的事情做好，才有將來。」

黃國昌26日早上8時接受《POP撞新聞》廣播節目專訪，當節目進入廣告時，主持人黃暐瀚詢問，現在服務處設在板橋，是不是要選新北市長？新北市是不是選項？黃國昌回應，確實是選項，但沒有百分之百，因為黨內有不同聲音，例如有人希望他去桃園或新竹。至於有沒有考慮過選台北市長？黃國昌說「沒有」，因為台北市一定是黃珊珊優先，就是投給黃珊珊。

隨後，廣告時間結束，進入到節目訪問環節。黃暐瀚正式詢問，黃國昌說自己只當2年立委，並把服務處放在板橋，方向是不是2026年選新北市長？黃國昌表示，服務處放在板橋，是因為每個不分區立委都有責任區，而自己的責任區在新北，所以當然放在板橋。

黃暐瀚追問，責任區在新北市，是不是2026優先選新北市長？黃國昌則鬆口，「我不敢說優先，但一定是選項之一。」因為自己曾經跟黨主席柯文哲建議，2026年選舉最好是六都，包括新竹縣、嘉義都要有人下去拚，既然自己已有向柯文哲建議過，總不能置身事外，「但最後去哪裡選最適合、怎麼佈局，我都尊重柯文哲與黨中央最後決策。」

▲民眾黨團副總召黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

而黃國昌結束該場節目訪問後，緊接著到立法院民眾黨團辦公室召開「司法改革2.0第一波法案 完善反貪腐法制」記者會，出席者除了黃國昌外，還包括黃珊珊、幹事長吳春城。

被問到目前黃國昌表態選新北市長是選項之一，且台北市要投給黃珊珊，自己會不會做此表態？黃珊珊回應，關於選舉部分，「現在我們是立法委員，就把立委工作做好，我們自己都有認養的選區，每個選區都是我們要經營的地方，不會是某些人特定要做什麼，你把現在的事情做好，才有將來。」

一旁的黃國昌則補充道，自己在廣播節目上是說，因為每個不分區立委都有自己責任區，把國會工作做好，在責任區做好基層組織，這是他們責無旁貸的責任；既然自己建議未來2026年民眾黨在六都、嘉義與新竹，都應該要推自己人選，「作為民眾黨一份子，提出這樣的建議，黨有需要、要我們那個時候下去戰，當然就義不容辭。」

黃國昌強調，至於哪個選區，現在講都言之過早，「先把我們責任區顧好就好了。」而後來主持人進一步追問說，新北市是不是選項之一，他在此邏輯下才說「當然是選項之一」。

▼民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者李毓康攝）