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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰寄生誰吵翻天！黃國昌嗆新潮流　吳思瑤酸：被打到痛處轉移焦點

▲▼民進黨團輿情回應記者會 中共假訊息 夏立言赴中等相關 沈伯洋 洪申翰 吳思瑤 莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨主席柯文哲每周頻繁現身立法院，引發寄生國會質疑，民進黨立委日前群起批評柯「是國會寄生我」的說法，但民眾黨立委黃國昌反譏真正在寄生國家的是民進黨，特別是新潮流。對此，新系的民進黨團幹事長吳思瑤今（26日）酸說，顯然是被打到痛處所以轉移焦點，建議柯若常態化要來，那就兼一個黨團的工作。

吳思瑤今天上午受訪時直言，「不要轉移焦點」，顯然是被打到痛處了，因此民眾黨只好轉移焦點，這件事情是柯文哲自己說「是國會寄生我」這句話，引起大家譁然，現在哪壺不開提哪壺，又扯到新潮流這件事情。

吳思瑤說，現在選舉已經選完了，不用再來老調重彈，而且對於這件事情，從頭到尾是兩件事。她表示，當然，柯文哲作為民眾黨主席要來立法院，民進黨團也沒辦法阻止他，若柯不講「國會寄生我」這句話，大家都睜一隻眼閉一隻眼，但柯公然說此語，就傷害了國會的尊嚴。

吳思瑤表示，中華民國國會不會讓任何政黨寄生，也不會寄生於任何政黨，所以說，請民眾黨自制，柯文哲要來民眾黨團開會要顧及社會觀感，會不會太頻繁了？何況民眾黨中央黨部就在旁邊，這8席立委去那邊開會有這麼難嗎？

吳思瑤說，何況若柯是來開「晨會」，就違反《立法院組織法》中規範的黨團設置要點，只能用作黨團之用，不能挪作他用，將黨團作為處理黨中央事務的地方，就違反了法規。她建議，如果柯文哲是常態化要來，那就兼一個黨團的工作啊，「來開黨團會議OK，但是不要來開晨會喔！」

吳思瑤補充，國家補助每個黨團的員額及費用是一樣的，民眾黨團沒有比其他黨團窮，民進黨團、國民黨團的助理也都是服務民進黨、國民黨50多席立委，「別人做得到，為什麼你們做不到？」

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