時代力量新黨主席出爐　王婉諭盼「二次創黨」不排斥邀黃國昌檢討

▲時代力量決策委員共同推舉王婉諭擔任黨主席。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量決策委員會今（26）舉行改選後首場會議，9名決策委員共同推舉前立委王婉諭擔任黨主席，宣布時代力量將啟動「二次創黨」工程，徹底檢討過去8年「時代力量為什麼失敗」。王婉諭應詢說，現在黨內仍有新台幣數百萬元左右的經費，盼能號召更多支持者定期定額支持，目前中央黨部將搬遷至新北市黨部原址，同時繼續尋覓台北市新址。

時代力量今年在立委選舉表現不如預期，不僅未拿下任何立委席次，也沒能突破3％政黨補助款門檻。因此，王婉諭選後率領全體決策委員總辭，並於本月改選新任決策委員，今天舉行會議共同推舉新任黨主席。

王婉諭致詞時表示，時代力量希望重新贏回人民的信任，大選後時力失去政黨補助款與立委席次，很多人認為局勢難以逆轉，不過她認為，現在正是重新來過最好的契機，因此，未來3到6個月將徹底執行3件事情：第一，運用科學方法分析，徹底檢討過去8年「時代力量為什麼失敗」，不應該再重蹈覆徹；第二，重塑黨務系統，打造更有活力及彈性的現代政黨；第三，重新釐清自己的定位，做好協力與倡議工作。

王婉諭坦言，二次創黨是非常艱辛的工程，充滿挑戰卻有無限的可能，「我們願意一起來面對過去我們所做不好的部分，同時更積極回應」。她也向支持者喊話說，支持者們所珍惜、疼惜的絕對不會白費，時代力量將重新站穩腳步，理解台灣社會的期待，讓大家能夠不只有疼惜和期待，還會化作具體作為。

媒體會末追問，檢討是否會找曾任黨主席的民眾黨立委黃國昌了解？王婉諭說，這當然是希望召集的對象之一，但也取決於對方是否有意願，時力將會廣泛邀請過去參與者，從創黨以來曾參與時力非常「深刻」的人，都會進行邀請。她重申，未來時代力量將會更聚焦做討論，並向外界報告。

時代力量「第四屆決策委員臨時改選」，共20人登記參選，最終選出決策委員9名、候補2名。選舉投票人數671位，投票率62％。正選9人依序為王婉諭、周偉航、王寶萱、王景弘、王煦惠、林依瑩、胡㻡、廖子齊、林柏勛。兩位候補依序為蔡惠婷、林彥甫，任期至2025年2月28日止。