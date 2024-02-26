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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍禮讓1席召委　黃國昌喊「改革比位置重要」：從未強求召委選舉

記者袁茵／台北報導

立法院2月29日將進行委員會召委選舉，國民黨立委25日在花蓮舉辦共識營，投票結果是禮讓民眾黨1席召委，且與會藍委透露，贊同票力壓反對票，但也有人沒投票。面對國民黨要禮讓召委，民眾黨團總召黃國昌26日回應，尊重國民黨團黨內程序，但民眾黨團在乎的是趕快推動改革法案，從未強求召委選舉。

▲▼民眾黨團召開【司法改革2.0第一波法案 完善反貪腐法制】記者會，左起民眾黨團副總召黃珊珊、黨團總召黃國昌、幹事長吳春城。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨團召開「司法改革2.0第一波法案 完善反貪腐法制」記者會，左起民眾黨團副總召黃珊珊、黨團總召黃國昌、幹事長吳春城。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨團26日上午召開「司法改革2.0第一波法案 完善反貪腐法制」記者會，針對外傳國民黨團要禮讓一席召委，但卻不是在黃國昌所屬的司法法制委員會，會不會希望藍禮讓司法法制委員會？黃國昌表示，過去2、3週一直被追問召委選舉問題，而外界給予的訊息也不斷變化中，「但是我們立場從頭到尾沒改變過，就是『改革比位置重要』。」

黃國昌提及，民眾黨團真的希望的是，民進黨跳票多年的法案，從國會改革到司法改革，「民進黨不做，在野黨來做！」所以一直討論的都是改革法案，能夠大家共同攜手合作，努力趕快完成三讀，因為人民與台灣社會真的等太久了，因此包括上週與國民黨團3長餐敘時，當天重點就是共同推動改革法案。

黃國昌指出，對於召委至今都不強求，也從來沒求過，或希望拿什麼換什麼，「從來沒發生過這樣事情。」民眾黨團立場非常一致，就是尊重國民黨團的黨內程序，也感謝國民黨團總召傅崐萁釋出善意；面對這週要進行的召委選舉，「我們還是尊重國民黨在各個委員會，是不是有推出怎麼樣的人選，而我們黨團成員會進一步討論。」

▲▼民眾黨團召開【司法改革2.0第一波法案 完善反貪腐法制】記者會，民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

被問到25日有無與國民黨團書記長洪孟楷聯繫，以及國民黨立委賴士葆爆料，今早收到一封LINE訊息，規劃要讓出財政委員會召委？加入財政委員會的黃珊珊回應，自己從昨天至今都因騎腳踏車而全身痠痛中，沒有接到任何洪孟楷的聯絡，都是看到媒體報導，「我覺得這也不太好，有什麼事可以直接聯絡，這些傳話跟放話，我覺得都沒什麼必要。」

黃珊珊強調，還是跟黃國昌說的一樣，民眾黨團都保持最大善意，重點是改革跟法案，「不管誰當召委，我相信在野黨都會努力讓它盡快落實，這比任何位置都重要。」

關於國民黨團決定禮讓1席召委後，外傳引發基層不滿，認為藍被白耍著玩？黃國昌重申，相信國民黨團內部或支持者，可能對這件事情都有多元觀點，但民眾黨立場從來沒改變過，改革比位置重要，「我們在乎的是改革法案可趕快推動、過關，相信這也是台灣絕大多數民意共同期待與支持。」至於召委選舉這件事情，民眾黨團秉持最大善意，從未強求。

另外，針對民眾黨團除了黃國昌以外，其他都是新科立委，若禮讓的並非黃國昌所屬司法法制委員會，會不會擔心其他人無法勝任召委職務？黃國昌直言，「其實不會啦！大家真的放輕鬆一點。」今年各個政黨的新科立委都不少，民眾黨雖然表面上看起來都是新科立委，但其實每個立委在自己的專業領域中都有長才，對於接下來推動的改革也很清楚。

黃國昌說，特別是立委黃珊珊、林國成在台北市議會有20幾年民代經驗，相信這些都不是最重要的問題，真的重要問題是委員會趕快開始運作，因為有很多重要改革法案必須要推動，以及很多行政部門在施政上所出現的缺失，「講更直接一點，有很多違法濫權的責任，都還沒被追究，及早開始運作、發揮立院應該發揮的功能，才是台灣社會共同關切的。」

▼民眾黨團副總召黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民眾黨團召開【司法改革2.0第一波法案 完善反貪腐法制】記者會，民眾黨團副總召黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

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