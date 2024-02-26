和Toyz世紀和解！她看完約會片「愛莉莎莎心臟很大顆」　網喊真心話

▲愛莉莎莎和Toyz約會拍片。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅愛莉莎莎與「世仇」Toyz合體拍約會片，才短短1天時間，觀看次數已破34萬。就有網友坦言，原本是愛莉莎莎的粉絲，但因為先前各種爭議，漸漸由粉轉路；沒想到，這次的企劃再度吸引她的眼球，也不禁讚嘆「她真的是主題鬼才！」

網友日前在Dcard發文提到，「本人是粉轉路人，一開始覺得莎莎談吐還不錯，整個人也很會講話，但在經歷眾多事情後就慢慢沒關注、變成路人了，結果剛剛看到影片標題跳出來，哇...真的很吸引我，才又點進去看了，已經好久沒有看她的影片了，不得不說莎莎心臟真的很大顆。」

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在這個約會企劃中，兩人不僅有牽手，還出現各種曖昧互動，甚至全裸共處一室進行油壓按摩，更不吝互相讚美，無疑達成世紀大和解；而愛莉莎莎也透露，之前選擇的對象都是「欣賞自己的人」，所以這次決定選擇「討厭自己的人」，由於Toyz曾經公開罵她賣課程，因此決定找對方一起拍攝節目。

▲兩人原本是世仇。（圖／翻攝自臉書／Toyz、愛莉莎莎）

而不少網友看完影片也給予高評價，直呼「真不愧是流量女王」、「很有趣欸...老實講，可以從頭看到尾，真的是很會找流量」、「最喜歡的兩個YTR同框。中間很多互動比較偏效果，但還是很喜歡這次的企劃，蠻有趣的」、「我是兩個都會偶爾追一下的路人粉，我倒是一直都滿喜歡他們的，談吐自然邏輯清楚，雖然有時候還是會犯一些莫名其妙的低級錯誤，但我是不在乎啦，有娛樂效果就好」、「他們兩個的效果真的太棒了」、「還滿好看的欸哈哈哈哈哈」。

當然，也有很多人忍不住開嘲諷，表示「白目二人組」、「這兩人共同點就是喜歡譁眾取寵、毫無道德感」、「就是蹭熱度女王吧～現在發燒話題是什麼，就找誰拍片，無所不用其極只為流量」、「負負得正！鬼才」。