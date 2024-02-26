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大陸 大陸焦點 特派現場

陸船翻覆兩岸協商無共識　陸海警053H改裝主力艦同框我海巡艇施壓

▲陸海警派出由黑但護衛艦改裝的大噸位執法船進駐金廈水域，對海巡船艇造成壓力。（圖／翻攝環球時報）

▲陸海警大噸位執法船在金廈水域與我海巡署船艇同框。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

大陸漁船翻覆致2漁工溺斃案發生逾一週，陸方代表與我海巡署官員3天內於金門進行6次協商談判，不過，對於陸方要求比照人員模式將漁船送回大陸等相關細節，雙方仍未取得共識，陷入僵局。同時，大陸海警也升級「執法」強度，派出053H導彈護衛艦改裝的舷號2202「洞頭艦」，還公布與海巡艇同框的畫面，施加壓力。

▲陸海警派出由黑但護衛艦改裝的大噸位執法船進駐金廈水域，對海巡船艇造成壓力。（圖／翻攝環球時報）

▲陸海警派出由飛彈護衛艦改裝的執法船進駐金廈水域，對海巡船艇造成壓力。（圖／翻攝環球時報）

《環球時報》報導，中國海警25日發布的通報表示，福建海警組織的艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查。一同發布的圖片顯示，此次任務中除了隸屬於福建海警局的14608艦之外，隸屬於中國海警局直屬第二局的2202艦也參與了此次行動，這無疑是此次執法活動的一大亮點。

根據大陸海警所公布的照片可以發現，其中一張是大陸海警船與我海巡艇同框的畫面，兩艘船隻的噸位呈現不對等的差距。大陸海警這艘2202洞頭艦是由053H導彈護衛艦「淮南艦」改裝，保留了4門雙聯裝37公釐艦炮，還可供直九直升機起降，是大陸海警直屬第二局的主力艦之一。

另一張則是大陸海警人員的背影，正注視著海洋中的我海巡艇，顯示出大陸漁船在我海巡執法過程中翻覆致死後，在金廈水域出現的緊張對峙態勢。

▲陸海警2202「洞頭艦」。（圖／翻攝微博）

▲陸海警2202「洞頭艦」。（圖／翻攝微博）

對此，大陸中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄認為，「這是一個非常重要的信號，中國海警直屬二局大噸位的執法船2202和2203艦都參與到此次執法任務中，這無疑是對現地力量的一種顯著加強。」

另一名匿名人士則強調，中國海警此次發佈的14608艦和2202艦現場執法圖為中國海警艦船駛向金門島的畫面，其中，14608艦與金門島「同框」，在2202艦後還有兩艘中國海警執法船成編隊航行，「相比之下，在2202艦一旁活動的為台海巡署船艇，2202艦優勢明顯。」

楊霄進一步分析稱，這些圖片警告意味很明顯，「等於告訴台方廈金海域根本不存在所謂禁止、限制水域一說，而且我們也絕不承認台方在這一海域的管轄執法權。我們的海警船有權在這一海域開展執法活動，我們的漁民也有權在這一海域長期從事漁業活動。」
 

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