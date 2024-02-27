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社會 社會焦點 保障人權

大陸快艇翻覆2死海巡認「船身多次接觸」　恐面臨民眾賠償

▲大陸快艇船身有明顯擦撞凹痕。（圖／記者林名揚翻攝）

▲大陸快艇船身有明顯擦撞凹痕。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、陳宏瑞／金門報導

大陸一艘「3無快艇」14日非法闖入金門海域，我方海巡發現立即攔檢，但對方拒檢並蛇行逃逸，雙方追逐時快艇不慎翻覆，造成4名陸籍漁工落海、其中2人死亡，引起兩岸關係高度緊張。海巡署坦承雙方船身有「多次接觸」，加上快艇船身發現擦撞凹痕，全案將朝過失致死方向偵辦；對此，律師陳宏義表示，未來一旦認定執法的海巡署有過失，除刑事責任外，恐將面臨民事及國家賠償。

大陸一艘無船名、無船舶證書、無船籍港登記的「3無快艇」14日下午非法闖入我方金門海域，海巡發現後立即依法上前攔查，並要求登檢，惟該艘快艇拒檢，並一路蛇行逃逸，雙方在海面上追逐約5分鐘，該快艇即180度翻覆，導致艇上4名漁工落海，雖海巡立刻將人救起，但其中2人仍因不諳水性溺斃，全案發生後引起兩岸關係高度緊張。

▲▼金門漁船 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲地檢署人員檢視大陸快艇船身的擦撞凹痕。（圖／記者林名揚翻攝）

金門地檢署表示，經調查後，海巡告知「驅離及大陸船隻翻覆之過程並無錄影紀錄」，經勘查後也確實沒在巡防艇上發現固定之監視錄影器材。

海巡署20日晚間說明，當天取締陸籍快艇時，船上共有4名海巡人員，包括2名預備登檢、1名操船，另1名負責瞭望警戒及蒐證，但因該艘陸船蛇行拒檢逃逸，並於CP-1051 艇艄與迂迴航行，在高速追逐狀況下，船身多次接觸，船身亦受海浪影響劇烈晃動，海巡人員在高度專注維持平衡及準備強靠登檢狀況下，導致該名負責蒐證人員未即拿取蒐證器材進行蒐證。

▲▼金門漁船 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲地檢署人員檢視大陸快艇船身的擦撞凹痕。（圖／記者林名揚翻攝）

有媒體報導金門檢方將全案朝過失致死偵辦，對此，金門地檢署指出，其實不管是車輛事故或海上翻覆等各種事故，只要跟交通工具有關，大概大家第一時間都會猜測涉嫌過失致死罪。

對此，律師陳宏義表示，大陸快艇進入我禁止水域違法在先，海巡署在執法過程雙方確有碰撞，海巡署雖可主張阻卻違法，但翻船是事實，也造成人命傷亡，因此如果未來調查海巡艦艇有過失責任遭起訴，恐將面臨民事賠償的追償。

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