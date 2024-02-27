福建紅會批漁船案「不可能無錄像」　盼人道領域續合作

▲金門漁船案仍在延燒，圖為涉事漁船。（圖／記者林名揚翻攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸漁船2死案善後事宜仍在協商，福建省紅十字會副會長董良瀚今（27）日受訪表示，按台灣社會經濟發展狀況，事發當下不可能沒有錄像，希望儘快公布真相並道歉，作為紅會願在人道領域上，繼續與台灣同胞合作，保障兩岸民眾最基本權益。

▲發布會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

董良瀚今日在北京出席「連橫『台灣通史』（譯註本）新書發布會」，受訪時針對大陸漁船翻覆案表示，死難者的家屬和2名倖存漁民，都要求台灣儘快公布真相，按照台灣經濟社會發展狀況，哪怕是手機設備都很普遍，不可能沒有錄像留存。

董良瀚接著提出，此案造成2名人員死亡，要求台灣方面給予死者足夠的尊重，並向罹難家屬道歉。

作為紅十字會，董良瀚表示，主要是快速建立人道溝通管道，僅管近幾年兩岸紅會溝通存在很大問題，但仍希望能盡力與台灣紅會在人道領域，在緊急狀態等方面保障兩岸同胞最基本的權益。

▲大陸遇難船員家屬及泉州紅十字會相關人員日前搭船赴金門。（圖／翻攝央視）

據悉，事件發生後，以晉江紅十字會祕書長為首，帶著死者家屬等10幾人代表團，日前抵達金門與海巡進行談判，因陸方要求道歉，並領回死者遺體與事發船隻，皆遭海巡拒絕，雙方閉門協商多次皆破局。