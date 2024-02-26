政風「直銷天后」辣照曝！直攻百萬月薪　夫放閃：愛妳

▲吳安琪（右）常在外招攬直銷生意，並將簽約過程PO上網，遭人檢舉涉及不法。



圖文／鏡週刊

雲林縣政府政風處科員吳安琪，以國考第2名的優異成績成為政風人員，詎料，去年底她以照顧生病的外公為由，申請留職停薪獲准，卻在侍親假期間，不顧仍有公務員身分，搖身一變成為直銷網紅，還以飛快的速度晉升鑽石等級大使，成為月賺近百萬元的直銷大戶，涉嫌違反《公務員服務法》，廉政署已下令徹查。

記者瀏覽吳安琪的臉書等社群貼文，發現她賣力搞直銷，剛入行不到2個月就讓公司高層看好她的實力，直誇：「這位安琪認識我不到2個月…在1月份上了『鑽石』，月收入60到80萬元。」

▲直銷公司大誇吳安琪（左）做直銷的成績傲人，不但獲鑽石等級，月收入還介於60萬至80萬元間。

此外，她的直銷夥伴也在臉書分享，指沒想過吳能在短短時間就成為閃亮的鑽石，感謝直銷幹部陪她和吳安琪到處走，成功帶出二顆連衝鑽石的小菜菜，甚至炫耀說月收入近七位數，並且貼出多張參加直銷活動的照片，希望吸引更多人加入，一起賺錢。

▲吳安琪留職停薪，卻常在IG分享如何保養皮膚，還兼職做直銷惹議。

除了直銷幹部的誇獎，吳安琪也在臉書寫下一段話自我期許，她說：「你要記得鑽石是埋在地下經高溫淬煉，花工夫找尋和高人琢磨的，它的價值高，耀眼卻小巧，不浮誇而謙虛，自然分享吸引人們追隨。」她表示這句話是上了鑽石聘階前，生命中最重要也最景仰的人對她的期許與叮嚀。

▲吳安琪常在IG分享保養健康之道，不吝自拍秀出她的好身材。

她還說：「一個人的成功不算成功，輔導及帶領、協助夥伴成功才是真成功，一個人走得快，一群人走得遠。期許自己謹記教誨，並且成為德能配位的好領導。」可見她汲汲營營於直銷事業，恐怕早就忘了仍具有公職身分。

吳安琪在IG也經常分享保養皮膚之道，甚至不吝張貼穿著內衣秀出姣好身材的照片，她的先生本月4日也透過臉書曬恩愛說：「好久沒和老婆一起悠閒地坐下來吃早餐，這一個多月來辛苦妳了，恭喜我心愛的老婆上了鑽石，破公司紀錄，愛妳～妳辛苦了」文中還配上一張吳安琪趴在桌上和大漢堡的合照，這段溫馨的貼文，更加證明吳遭檢舉兼差搞直銷，並非空穴來風。

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