　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政風「直銷天后」吳安琪辣照曝！直攻百萬月薪　夫放閃：愛妳

吳安琪（右）常在外招攬直銷生意，並將簽約過程PO上網，遭人檢舉涉及不法。（翻攝吳安琪臉書）

▲吳安琪（右）常在外招攬直銷生意，並將簽約過程PO上網，遭人檢舉涉及不法。

圖文／鏡週刊

雲林縣政府政風處科員吳安琪，以國考第2名的優異成績成為政風人員，詎料，去年底她以照顧生病的外公為由，申請留職停薪獲准，卻在侍親假期間，不顧仍有公務員身分，搖身一變成為直銷網紅，還以飛快的速度晉升鑽石等級大使，成為月賺近百萬元的直銷大戶，涉嫌違反《公務員服務法》，廉政署已下令徹查。

記者瀏覽吳安琪的臉書等社群貼文，發現她賣力搞直銷，剛入行不到2個月就讓公司高層看好她的實力，直誇：「這位安琪認識我不到2個月…在1月份上了『鑽石』，月收入60到80萬元。」

直銷公司大誇吳安琪（左）做直銷的成績傲人，不但獲鑽石等級，月收入還介於60萬至80萬元間。（翻攝美商愛希麗-幸福啟程臉書）

▲直銷公司大誇吳安琪（左）做直銷的成績傲人，不但獲鑽石等級，月收入還介於60萬至80萬元間。

此外，她的直銷夥伴也在臉書分享，指沒想過吳能在短短時間就成為閃亮的鑽石，感謝直銷幹部陪她和吳安琪到處走，成功帶出二顆連衝鑽石的小菜菜，甚至炫耀說月收入近七位數，並且貼出多張參加直銷活動的照片，希望吸引更多人加入，一起賺錢。

吳安琪留職停薪，卻常在IG分享如何保養皮膚，還兼職做直銷惹議。（翻攝吳安琪IG）

▲吳安琪留職停薪，卻常在IG分享如何保養皮膚，還兼職做直銷惹議。

除了直銷幹部的誇獎，吳安琪也在臉書寫下一段話自我期許，她說：「你要記得鑽石是埋在地下經高溫淬煉，花工夫找尋和高人琢磨的，它的價值高，耀眼卻小巧，不浮誇而謙虛，自然分享吸引人們追隨。」她表示這句話是上了鑽石聘階前，生命中最重要也最景仰的人對她的期許與叮嚀。

吳安琪常在IG分享保養健康之道，不吝自拍秀出她的好身材。（翻攝吳安琪IG）

▲吳安琪常在IG分享保養健康之道，不吝自拍秀出她的好身材。

她還說：「一個人的成功不算成功，輔導及帶領、協助夥伴成功才是真成功，一個人走得快，一群人走得遠。期許自己謹記教誨，並且成為德能配位的好領導。」可見她汲汲營營於直銷事業，恐怕早就忘了仍具有公職身分。

吳安琪在IG也經常分享保養皮膚之道，甚至不吝張貼穿著內衣秀出姣好身材的照片，她的先生本月4日也透過臉書曬恩愛說：「好久沒和老婆一起悠閒地坐下來吃早餐，這一個多月來辛苦妳了，恭喜我心愛的老婆上了鑽石，破公司紀錄，愛妳～妳辛苦了」文中還配上一張吳安琪趴在桌上和大漢堡的合照，這段溫馨的貼文，更加證明吳遭檢舉兼差搞直銷，並非空穴來風。

更多鏡週刊報導
【全文】違規兼差炫耀月賺近百萬　踢爆政風人員侍親假搞直銷
【政風變直銷天后2】國考榜眼「驚爆13天」震撼政風圈　侍親假意外開啟她事業第二春
【政風變直銷天后3】網紅「紅豆妹」事件翻版　廉政署震怒她還繼續衝業績

ET快訊
周曉涵「野戰、車震」全都來！曝床戲唯一堅持「不露屁股」
一票人咳嗽！醫揭「咳不好5原因」　不一定是感冒
政風「直銷天后」辣照曝！直攻百萬月薪　夫放閃：愛妳
政風圈驚爆13天！國考正妹榜眼成直銷天后　廉政署長震怒
下波全台有雨！強烈冷氣團接力　最低溫時間曝
政風美女月賺近百萬！　踢爆兼職成「鑽石級天后」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「紅豆妹」翻版！廉政署長震怒　政風直銷天后繼續衝業績

政風「直銷天后」辣照曝！直攻百萬月薪　夫放閃：愛妳

政風圈驚爆13天！國考正妹榜眼成直銷天后　廉政署長震怒

政風美女月賺近百萬！　踢爆兼職成「鑽石級天后」

「金廈一家親」　退將栗正傑打100個包票：大陸絕對不會打金門

韓國瑜快閃國民黨共識營　噴金句「神仙老虎狗」鼓勵藍委努力

夏立言明率團訪陸　民進黨：盼籲尊重台灣司法程序

中國用語、簡體字洩底！　逾300微博帳號瘋傳「打擊海巡」假訊息

閉門共識「召委讓白一席、司法不讓」　資深藍委嘆：被當成細漢

藍營要禮讓召委？　黃國昌：改革比位子重要！先看藍綠人選再討論

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

周杰倫曝「受邀朝聖泰勒絲」掀戰　罕見反擊：我只看想看的！

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

張學友假唱？沒開口就有歌聲　尷尬急喊停「秀超穩高音」

女外送員遭撞亡...女兒認屍淚崩　父忍喪妻痛安慰「肇事男5萬交保」

Toyz承認正在追篠崎泫！　直播狂稱讚：她很有上進心

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

台南鹿耳門煙火秀傳意外　夫妻遭炸傷滿地鮮血...

「紅豆妹」翻版！廉政署長震怒　政風直銷天后繼續衝業績

政風「直銷天后」辣照曝！直攻百萬月薪　夫放閃：愛妳

政風圈驚爆13天！國考正妹榜眼成直銷天后　廉政署長震怒

政風美女月賺近百萬！　踢爆兼職成「鑽石級天后」

「金廈一家親」　退將栗正傑打100個包票：大陸絕對不會打金門

韓國瑜快閃國民黨共識營　噴金句「神仙老虎狗」鼓勵藍委努力

夏立言明率團訪陸　民進黨：盼籲尊重台灣司法程序

中國用語、簡體字洩底！　逾300微博帳號瘋傳「打擊海巡」假訊息

閉門共識「召委讓白一席、司法不讓」　資深藍委嘆：被當成細漢

藍營要禮讓召委？　黃國昌：改革比位子重要！先看藍綠人選再討論

3星座元宵後超好運　貴人、桃花都來了

北韓女子足球隊抵達東京　北韓選手「睽違5年」入境日本

周曉涵生猛偷吃「野戰、車震」全都來！曝床戰唯一堅持「不露屁股」

「紅豆妹」翻版！廉政署長震怒　政風直銷天后繼續衝業績

一票人咳嗽！醫揭「咳不好5原因」　不一定是感冒

度延爆熱戀孔明！《浪漫的體質》結緣　搬離Weki Meki宿舍後更親近

政風「直銷天后」辣照曝！直攻百萬月薪　夫放閃：愛妳

開轟爭取開季名單　張育成不怕競爭：每場全力以赴

單身男想婚頭險匯130萬　警銀連手識破假交友詐騙

Yaris Cross、MG ZS將有新對手！奇瑞台灣官方臉書曝光入門新休旅

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

政風美女月賺近百萬！　踢爆兼職成「鑽石級天后」

政風圈驚爆13天！國考正妹榜眼成直銷天后　廉政署長震怒

韓國瑜快閃國民黨共識營　噴金句「神仙老虎狗」鼓勵藍委努力

政風「直銷天后」辣照曝！直攻百萬月薪　夫放閃：愛妳

退將栗正傑打100個包票：大陸絕不會打金門

閉門共識「召委讓白一席、司法不讓」　資深藍委嘆：被當成細漢

逾300微博帳號　瘋傳「打擊海巡」假訊息

藍營要禮讓召委？　黃國昌：改革比位子重要！先看藍綠人選再討論

夏立言明率團訪陸　民進黨最新回應

傅崐萁主持閉門投票　國民黨願禮讓白一席召委「票數差距大」

柯文哲喊「國會寄生我們」　黃揚明揭制度批說法不妥

遇陸海警應拒登檢？　學者郭育仁指2關鍵

王定宇：海巡取締三無船舶理所當然

楊寶楨快要復出了？　媒體人曝：回訊息說「休息夠了」

更多熱門

相關新聞

政風圈驚爆13天！國考正妹榜眼成直銷天后　廉政署長震怒

政風圈驚爆13天！國考正妹榜眼成直銷天后　廉政署長震怒

本刊調查，吳安琪12年前以第一名的優異成績從東吳法律系畢業，雖然她許多同學考上司法官或律師，但她因為身體因素，選擇在一家企業擔任法務，卻因要陪老闆吃飯及到外地出差，工作半年多就決定轉戰公職。

政風美女月賺近百萬！　踢爆兼職成「鑽石級天后」

政風美女月賺近百萬！　踢爆兼職成「鑽石級天后」

全家送「寶可夢燈籠」太夯！粉絲哀號：1人全拿光

全家送「寶可夢燈籠」太夯！粉絲哀號：1人全拿光

蕾菈涉毒丟工作　被抓包「打德州撲克」網酸：出事還逍遙

蕾菈涉毒丟工作　被抓包「打德州撲克」網酸：出事還逍遙

Joeman東京置產3樓透天厝　曝賠150萬

Joeman東京置產3樓透天厝　曝賠150萬

關鍵字：

鏡週刊吳安琪

讀者迴響

熱門新聞

台男遭「槍決爆頭」棄屍泰國！刺青被認出

生理期要滿足男人性慾　律師揭作家H主張：賀珮甄脫離沙豬

19歲空軍官校生陳屍高雄某商旅！

低溫特報擴大　明晨最冷

《驚奇隊長》卡蘿爸逝世享年49歲！

Makiyo去賭場輸光3000萬！

新北超正女警爆紅！IG找到了

越難過越冷靜3大星座！Top 1喜歡掌控一切

今晨9.2℃回冬！　下波強冷空氣「全台有雨」更凍感

芭樂只排第二！常見水果纖維含量排行曝

柯震東「左手無名指亮戒」：我已婚了

妻子年收350萬！全職主夫過超爽：每天自然醒

台灣晚間9：48發生有感地震

「陰莖魚」大量出沒！數百人趕海傳出溺水

缺採購助理　電子公司「狂收大神履歷」傻了

更多

最夯影音

更多
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相
狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

周杰倫曝「受邀朝聖泰勒絲」掀戰　罕見反擊：我只看想看的！

周杰倫曝「受邀朝聖泰勒絲」掀戰　罕見反擊：我只看想看的！

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面