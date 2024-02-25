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護理師女友禁止他DIY　精液5cc↓「少1cc就打1下屁股」！量杯檢查

▲▼下體、褲襠。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女友不准他DIY，還會拿量杯檢查。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多情侶會有屬於自己的小情趣，也會在親熱時有特別的調情方式，一名男網友表示，女友是護理師，兩個禮拜見一次面，每次都會大戰，但射精前女友會要求他「憋著」，接著拿出量杯檢查精液cc數，如果低於5cc，或是顏色不對，就表示原PO這兩周偷偷自己來，少1cc就會被打1下屁股。

男網友在Dcard發文，「女友精液cc數打我怎麼辦」，跟女友是遠距離戀愛，大約兩周見一次面，每次愛愛到高潮時，女友都會叫他憋住，拿出小量杯檢查cc數，「如果低於5cc，或者顏色太水太黃，不是深白色濃稠狀」，就代表這兩個禮拜期間，原PO趁女友不在時偷偷自己來。

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「這種行為就叫做不尊重自己的女朋友」，女友會用力打他的屁股，少1cc就打1下，最多打5下，他曾經被打到屁股整個腫起來，「可是在打的時候有快感，事後非常的疼痛要抹蘆薈露，可以幫我補血嗎？」

貼文一出，網友驚呼連連，「真是精精計較的性癖」、「她只是找藉口打你而已，並不是真的因為你偷尻」、「那你也限制她不准自慰啊」、「在你們業界其實是種獎勵對不對」、「第一眼以為標題意思是你女友量比你多」、「超好笑，居然有女生跟我一樣很在意，我都用嘴巴量」。

還有老司機留言，「個人經驗，黃色代表3～5天沒打，灰色大概1～2天，白色濃稠的通常是第二槍」、「還好她不懂，黃的才代表是太少清槍的，白其實是製造沒多久新鮮的，你還是可以尻的」、「我也記得存太久會比較黃，因為我就是，大概兩天尻一次就會黃，連續尻的話，第一次黃的第二次之後就會是白的」。

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