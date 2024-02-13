23歲妹子閃婚51歲老闆！爽生「5男3女」10年後掉地獄…結局超慘

▲23歲富家女子嫁51歲老闆。（圖／翻攝自華商報）

記者鄭思楠／綜合報導

一段看似完美的婚姻，卻隱藏著讓人震驚的秘密！23歲富家女毅然嫁給了51歲的老闆，兩人共同生活了8年，生下了8個孩子，然而，命運對她開了一個殘酷的玩笑，她意外發現自己的丈夫竟然有家室。

據《華商報》報導，近日，33歲的貴州女子鄒妍（化名）道出了自己不一般的經歷，「8年來，我倆共撫育有8個小孩，其中5男3女，今年最大的4歲半，最小的才2歲半。他原本打算生12個小孩的。」

鄒妍表示，她老家在貴州，父親當年從國企下海經商，家境比較富裕。2015年5月份，23歲的她在重慶一所大學培訓，有天通過手機「搖一搖」認識了男子鄭可（化名）。

兩人聊得甚是投緣，在進一步交往中得知，鄭可是一名商人，時年51歲，家住重慶市渝中區，產業涉及房地產開發、酒業和礦業等，「我倆認識時，他正在貴州遵義市搞房地產開發，隨即對我發起瘋狂追求，他的真誠打動了我。」

鄒妍稱，相識數月後兩人準備到重慶市渝中區民政局登記結婚，「當時他說很忙，不用親自去登記，不久便將結婚證書交到我手中。」

「婚後」兩人商量赴美國通過代孕方式生孩子，「我們找的是美國加州的一家代孕公司，後來所有孩子都是在美國亞利桑那州出生的。」

她說，「8年來，我倆共撫育有8個小孩，其中5男3女，今年最大的4歲半，最小的才2歲半。其間，我倆多次前往美國，2021年10月，最後一名小孩由保姆從美國送回重慶交到我們手中，這些年來總共花費1000多萬元（人民幣，下同），小孩從出生至今，一切都是我在打理，他原本打算生12個小孩的，說2024年是龍年，還準備再生2個。」

8個小孩陸續回中國後，居住在重慶渝北區的別墅里，由鄒妍和保姆等人一起照看。因家庭開銷較大，鄭可每月會支付15萬至20萬元費用，全家人生活起來很開心，也很溫馨快樂。

鄒妍回憶稱，2023年的一天，家裡的一輛車發生交通事故，她查詢時發現該車被法院查封了。她通過律師進一步調查得知，原來鄭可的原配在起訴她，要求法院判決撤銷鄭可贈予鄒妍的所有財產，「我這才知道他是有家室的人，原來他妻子一直居住在加拿大，孩子也已經成年，但我倆交往這些年，我一直被蒙在鼓裡，當初他給我的那本結婚證書居然是假的。」

鄒妍說，隨後她找到鄭可討說法，「鬧僵後他中止了給我們每個月的生活費，現在已有半年左右了。」她回憶說，2023年8月4日下午2時左右，她回別墅時被小區保全攔住，不讓她回家，「後來，我被迫帶著8個孩子回到貴州娘家，如今全靠父母支撐過日子。」鄒妍說，這些年以來她一直非常節儉，「如今隨著孩子的逐漸長大，家庭開銷也越來越多。」

事後，鄒妍向重慶市渝北區法院起訴鄭可涉嫌犯重婚罪，2023年10月24日開庭，「目前這個案子移交給了渝北警方，正在進一步調查處理中。」

「我瞭解到，2023年8月，鄭可與妻子離婚時，給了她1.8億元，還給了價值1億多元的海內外房產」，鄒妍稱，獲知情況後她同時向渝北區法院起訴，向鄭可追討2億元孩子的撫養費，後來根據相關規定，此案由重慶市一中院受理，目前尚未開庭。

鄭可表示，當初經協商，由他全額出資在美國代孕生子，此事已於2021年10月前結束，共代孕8個子女，其中3女5男。

「至於她所說的哪些是真是假，目前警方和法院正在調查」，鄭可說，鄒妍所說的中斷支付生活費的事，「她應該知道帳戶上還有多少餘額。」對其他情況，鄭可不願多說。