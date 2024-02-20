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交往2年都不知道！滑手機意外發現「男友副業」錯愕　網卻支持男友

▲男友私底下在做直播主，沒讓她知道。（圖／資料照）

▲男友私底下在做直播主，沒讓她知道。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

每個人都有不想說的秘密，即便談了戀愛，也希望可以保有自己的空間，一名女網友表示，某天滑手機意外發現有個不露臉的直播主，直播內容就是跟粉絲閒聊，開放點歌，聲音聽起來很熟悉，立刻認出是男友，但兩人在一起2年，從來不知道男友在當直播主，有種被欺騙的感覺，對此，網友卻有不同想法。

女網友在Dcard發文，「不小心發現男友的副業」，最近滑抖音，意外發現男友在做直播，「是不露臉的聲音博主，錄文案的那種，而且粉絲居然有3.2萬」，直播畫面有電腦跟桌面擺設，加上已經聽了2年的聲音，非常確定就是男友，「雖然直播內容就是閒聊跟開放粉絲點歌，但我們在一起兩年，我完全不知道」。

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她透露，直播時間剛好是她的睡覺時間，雖然跟粉絲的對話有些曖昧，但是都會明確說自己有女友，直播間的嚴禁詞是老公、寶貝，「我想他可能不想讓我知道，不知道到底要繼續裝傻下去，還是要跟男友攤牌…好糾結」。

貼文一出，網友認為這沒什麼，「幹嘛攤牌，他在明，妳在暗，對妳非常有利，不亂來就默默當個聽眾也不錯，可以更了解他」、「既然妳都知道是什麼內容，他也有劃清界線禁止叫寶貝跟老公，我覺得很可以啊，就讓他去做」、「他明確禁了老公、寶貝那些，也沒立單身人設，那我覺得他心裡有妳也很尊重妳，他可能是覺得直播有趣又有錢賺，被妳知道也很尷尬所以沒說」、「感覺就只是單純的副業而已，賺錢也好興趣也罷，而且有些人不想說也可能是不好意思」。

也有網友分享，「我經營自媒體也沒有分享給男友呀！覺得認識的人跑去看，還跟我講我寫的內容，很尷尬耶」、「我也有中國朋友在B站當直播主，打遊戲的那種，不過對方雖然粉絲好幾萬也都不想讓身邊的人知道，對象也是，後來因緣際會知道之後，他是說因為覺得不好意思，然後這只是一個休閒愛好」。

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