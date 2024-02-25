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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

夏立言率團訪中「不排斥與陸官員見面」　將對陸船2死表達哀悼

▲▼國民黨副主席夏立言。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨副主席夏立言。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／花蓮報導

國民黨副主席夏立言將率代表團前往大陸訪問，開展「新春拜年、關懷交流」之行。國民黨表示，此行主要是延續去（2023）年數次訪陸的目標和成果，關心在大陸工作、求學和經商的國人同胞，並向其拜晚年，表達祝賀「龍舞探吉」之意。訪陸期間如有機會，夏立言將在適當場合表達對於近期金門海域不幸意外事件的哀悼之意。

國民黨強調，此訪問早在去年底即開始規劃安排，並曾向台商台胞承諾春節後將前往大陸拜年。訪問行程中，並未規劃與大陸官員見面，但客隨主便，也不會排斥。若有機會與大陸官員會面，夏立言將會請對方轉達，向近期發生在金門海域意外事件的罹難者家屬表達哀悼慰問之意，同時也向對方表達，大多數台灣民眾不樂見兩岸關係持續惡化，且對此事感同身受，希望能夠透過各種管道盡快公布事實真相，兩岸能夠維持過去相互尊重的默契，避免衝突或類似意外再次發生。

國民黨指出，金門海域不幸的意外事件，凸顯兩岸缺乏溝通對話，一旦遇到突發意外，恐會升高危險情勢。國際上許多國家即使和大陸存在歧見，高層還是密集對話，就是為了管控風險。正是因為當前兩岸關係緊張，才更應該積極對話。蔡英文日前也宣稱「持續尋求兩岸對話可能」，可是卻遲遲拿不出具體作為。

國民黨表示，不論在朝在野，中國國民黨始終堅定捍衛中華民國的民主法治，維護台灣社會的繁榮安定，致力於維繫兩岸關係和平穩定，這個立場和使命一直都沒有改變。身為最大在野黨，在當前台海情勢緊張，政府又缺乏溝通協商管道的情況下，國民黨更是義無反顧，必須主動去關心台胞、和緩局勢，不會因為碰到意外事件就停止交流對話，這絕對是台灣全民和國際社會所樂見的。

訪問團預計於26日出發，七天行程將到訪廈門、廣州、南昌、杭州、昆山、上海等台胞聚居城市。此行除了副主席夏立言，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會資深顧問趙春山教授，以及黨部工作同仁等。
 

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