傅崐萁作東卻要朱立倫買單？　朱幕僚還原始末：本就黨中央舉辦

▲國民黨共識營。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／花蓮報導

第11屆立法院開議，國民黨團為促進議事經驗傳承、強化團隊精神，今（24）日在花蓮舉辦3天2夜共識營，卻傳出黨團、黨中央針對這次活動由誰買單發生羅生門，共識營從日期、活動內容到選址，幾乎是總召傅崐萁主導，結案後才知會黨中央要求付費，對此說法，黨中央人士則說，不需要這樣挑播離間，「傅崐萁從頭到尾就是說，餐宴住宿我們出。」

該人士表示，沒有傅崐萁不出錢這件事，主辦方確實就是黨中央，此行委託黨團舉辦，當然餐宴跟住宿就是黨中央出錢，「如果要自費，為何有委員自訂房間帶家眷？當然就是知道免費啊！」組發會主委、不分區立委許宇甄通知時，就告知眾藍委們是黨中央包辦餐宴跟住宿，因此才會攜家帶眷。

據了解，許宇甄今晚刷卡金額達45萬，另有立院人士也認為，無論是車票或是訂飯店一事都由黨團處理。

許宇甄受訪澄清，並無黨中央救火此事，共識營本就是中央黨部主辦，朱立倫也說會負責所有經費，從頭到尾就是這樣，而副秘書長江俊霆本來就要陪同朱立倫出席，所以沒這回事。

朱立倫晚宴致詞時說，要出席立委盡情吃喝，因為他帶了一張黑卡來，這張黑卡是立委許宇甄的，因為他本來要叫副秘書長江俊霆付錢，但江的額度不足，所以找了一張有黑卡的，更笑說「大家知道她是文山媽祖婆的女兒吧」，要大家放心，這都是黨的資源沒問題。

傅崐萁致詞則指出，花蓮是母系社會，縣長徐榛蔚再三交代把錢付好，但朱立倫說也要付。所以要AA制度（各付一半）。