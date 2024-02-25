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了解家鄉建設！花蓮玉里竹林橋重建吊樑　邀高寮國小師生觀摩

▲▼花蓮玉里鎮竹林橋吊樑，花蓮縣府特別邀請高寮國小全校師生觀摩，更加瞭解在地家鄉建設。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮玉里鎮竹林橋吊樑，花蓮縣府特別邀請高寮國小全校師生觀摩，更加瞭解在地家鄉建設。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府辦理玉里鎮觀音里竹林橋災害復建工程，23日進行吊樑作業，縣長徐榛蔚特別邀請高寮國小師生前來觀摩，期望透過專業人員解說，親自參與橋樑興建過程，能激發小朋友對於科技與工程的興趣，也對家鄉環境與建設有更多的認識。

▲▼花蓮玉里鎮竹林橋吊樑，花蓮縣府特別邀請高寮國小全校師生觀摩，更加瞭解在地家鄉建設。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

竹林橋前於民國80年8月竣工，總長83公尺，橫跨高寮溪，為高寮地區往竹林社區及赤科山重要聯絡道路，使用已逾30年。110年10月受圓規颱風外圍環流豪雨影響，水量過大河道沖刷，造成橋墩基礎掏空裸露及不均勻沉陷，導致橋面版下陷斷裂，封閉禁使用後農業處另施作溪底便道暫時提供民眾通行。

▲▼花蓮玉里鎮竹林橋吊樑，花蓮縣府特別邀請高寮國小全校師生觀摩，更加瞭解在地家鄉建設。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚指出，橋斷後農業處立即啟動災後復建工程機制，積極向行政院公共工程委員會爭取經費，並正式獲核定預算4,216萬7,000元於原址辦理重建，歷經地質鑽探、規劃設計、中央審查及地方說明會各階段，順利於112年1月發包，原舊橋寬度僅有4.2公尺且為單車道，依據目前規劃設計，改建後為雙線車道，橋面全寬增加至9公尺，全長為90公尺，並設置3管式護欄及路燈。

▲▼花蓮玉里鎮竹林橋吊樑，花蓮縣府特別邀請高寮國小全校師生觀摩，更加瞭解在地家鄉建設。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚說明，橋樑2支橋墩、橋台及8支預力I型樑現已全部施作完成，接續進行吊樑作業，為了讓孩子們更加認識在地環境和家鄉建設，特別邀請高寮國小全體師生前來觀摩，除先行簡報解說橋樑基礎組成部位，詳細介紹整個興建步驟，也帶領大家至現場實地觀看施工，過程皆由專業技師與工程人員安全陪伴，即時回答問題。

農業處長陳淑雯說明，竹林橋為當地居民賴以為生的交通要道，早日恢復使用功能是我們的首要目標，經協調廠商積極趕工，目前工程進度已超過70%，吊樑完成後將持續施作橋面版等工項。這次安排觀摩活動是難得的機會，主要是為了增長學生橋樑科學知識，也藉此讓小朋友認知到天然災害的可怕，以及整個重建過程，對於居住環境能有更深切的瞭解與關懷，感謝高寮國小老師們及工程團隊的支持與協助，大家一起共同為教育盡一份心力。

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