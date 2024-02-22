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永康「747科技精準執法地圖3.0」　注意18處危險地點

▲永康分局更新「747科技精準執法地圖3.0」，計有18處，結合科技執法、固定桿與移動式測速等模式來執行，讓民眾知道何處危險，進而避開危險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲永康分局更新「747科技精準執法地圖3.0」，計有18處，結合科技執法、固定桿與移動式測速等模式來執行，讓民眾知道何處危險，進而避開危險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警局啟用永康區「復興路與高速二街」交通科技執法系統，並於23日開始執法，永康分局統計2022年至2023年度該路口之A2（受傷）交通事故達45件，期藉由科技執法系統，防制交通事故發生，減少民眾生命財產損失。

▲永康分局更新「747科技精準執法地圖3.0」，計有18處，結合科技執法、固定桿與移動式測速等模式來執行，讓民眾知道何處危險，進而避開危險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局交通組長葉敏旭指出，「復興路與高速二街」科技執法系統，是針對「不依車道行駛」違規行為，24小時交通執法，違規通通逃不過電眼，將被攝錄開罰，提醒民眾注意，永康分局更新「747科技精準執法地圖3.0」，計有18處，結合科技執法、固定桿與移動式測速等模式來執行，讓民眾知道何處危險，進而避開危險。

7處科技執法系統：
一、「中華路與中央路」
二、「中華路與中正南路」
三、「中華路與大橋三街」
四、「中華路與中華西街」
五、「中華路與中山南路」
六、「中華路與中華一路」
七、「復興路與高速二街」

▲永康分局更新「747科技精準執法地圖3.0」，計有18處，結合科技執法、固定桿與移動式測速等模式來執行，讓民眾知道何處危險，進而避開危險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

4點固定桿：
一、「永大路與中山北路」
二、「中華路與中華二路」
三、「復興路與復興路26巷」
四、「高速一街與永二街245巷26弄」

▲永康分局更新「747科技精準執法地圖3.0」，計有18處，結合科技執法、固定桿與移動式測速等模式來執行，讓民眾知道何處危險，進而避開危險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

7段移動式測速照相：
一、「中正北路」
二、「中山北路」
三、「高速一街」
四、「高速二街」
五、「大灣東路」
六、「西勢路」
七、「王行路」

永康分局表示，科技系統全天候執法，希望民眾行經上述路段與路口，要減速慢行、勿闖紅燈、機車兩段式左轉、直行車勿占用左轉專用車道，遵守交通規則，避免交通事故發生。

▲永康分局更新「747科技精準執法地圖3.0」，計有18處，結合科技執法、固定桿與移動式測速等模式來執行，讓民眾知道何處危險，進而避開危險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局長邱顯良呼籲駕駛人應養成用路守法習慣，才能防制交通事故發生，減少民眾的生命及財產的損失，最後提醒各駕駛朋友應提早出門，要有「晚到總比不到好」的觀念，行車不違規，安全有保障。

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