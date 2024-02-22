清垃圾向海致敬！花蓮保安林科技執法　濫倒廢棄物直降2 ／3

▲花蓮分署利用全時攝影科技執法，去年揪出70起濫倒廢棄物案件，移送裁罰。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業保育署花蓮分署執行「向海致敬」政策，去年在海岸保安林清運垃圾達305噸垃圾，但是，辛苦清運廢棄物始終追不上民眾亂丟垃圾速度，為阻止濫倒，花蓮分署在丟棄熱點架設全時攝影機、縮時攝影機，藉由24小時錄影監控，去年成功揪出70起濫倒廢棄物案件，移送花蓮縣環境保護局依廢棄物清理法裁罰。





花蓮分署長黃群策表示，透過科技執法移送濫倒廢棄物違法案件，雖由2022年225件大幅減少至2024年的70件，但仍有民眾隨意在保安林內丟棄垃圾及傾倒事業廢棄物，造成環境髒亂、汙染水源，並破壞野生動物棲地。未來花蓮分署將持續與在地社區結盟、擴大國家森林志工參與巡查，及運用科技器材查處違法事證，藉以加強保安林防護網絡，還給野生動植物一個清淨的生息環境，並呼籲請民眾勿以身試法。





花蓮分署提醒，在保安林亂丟廢棄物，涉及違反森林法第43條，可處6~30萬元罰鍰；如違反廢棄物清理法第46條，棄置有害事業廢棄物，處1~5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。

民眾如發現違法情事，可撥打24小時免費檢舉電話（0800-000-930，您您您救山林）舉報。

