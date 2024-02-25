　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大、義大利簽署協議　今年軍援695億元

▲烏克蘭極需盟友支援。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭極需盟友支援。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

加拿大今天宣布，已與烏克蘭簽署安全協議，今年將為基輔提供22億美元（約新台幣695億元）的財政和軍事支援；另外義大利也已與烏國簽署類似協議。

法新社報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在俄烏戰爭屆滿2週年之際訪問基輔，並在宣布提供資金的聲明中表示，「不論需要多久時間，我們都會不惜一切代價，與烏克蘭站在一起。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）宣布，基輔今天也與義大利簽署雙邊安全協議。在過去數週裡，烏國已與英國、法國、德國和丹麥達成類似協議。

杜魯道辦公室表示，渥太華和基輔之間的10年協議「概述了加拿大的關鍵長期安全承諾，即加拿大將繼續支持烏克蘭捍衛其主權和領土完整、保護其人民，並為未來重建烏克蘭的經濟」。

協議內容包括資金承諾和加強政治、軍事、安全、經濟和人道主義領域的合作，但並非國防或軍事保護保證協議。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天也在基輔宣布，歐盟向烏克蘭提供、新的500億歐元援助計畫的首筆45億歐元款項將在3月支付。

儘管如此，隨著戰爭邁入第3個年頭，烏克蘭最重要的資金來源，也就是來自美國的600億美元援烏計畫，目前仍然毫無進展。

ET快訊
張學友「假唱」被抓包！　演唱會一度中斷
台積電熊本廠食堂徵才？月薪破10萬「包吃住+交通費」真相曝光
台東2歲女童失蹤4天！離奇陳屍住家旁水池　檢將解剖追真相
作家H質疑陳珮甄「持續聯絡人夫」　深夜千字文控訴...分手內
挑戰寒流！強冷空氣加速提早到　今晚起最凍恐跌破10℃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英烏智庫：俄羅斯火藥關鍵成分3大來源地　台灣入列

台積電熊本廠「24小時施工」不夜城！　3件事贏過美國廠

加拿大、義大利簽署協議　今年軍援695億元

納瓦尼發言人：當局已將遺體移交給家屬

台積電熊本廠「催化」日本半導體質變　未來挑戰是缺人　

新娘婚禮上喝醉！緊擁伴娘深情熱吻　新郎氣炸離婚：舌頭都伸到喉嚨了

造假砸蛋！星國爆乳網紅「賣原味屁」大賺　洗澡水一罐破萬元台幣

美女選手球場練揮桿　「普信男」硬要場邊指導：我20年經驗耶

台積電熊本廠今開幕！　《晶片戰爭》作者：將鞏固台日關係

剛要咬第2口！海鷗「俯衝襲擊」搶食　她嘴唇瞬間破裂爆血

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

服刑父赴院探遭撞2女兒　聽爸喊名！妹心律起反應

新莊賓士車突暴衝！女外送員「頭破腳變形」亡　肇事駕駛是他

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

英烏智庫：俄羅斯火藥關鍵成分3大來源地　台灣入列

台積電熊本廠「24小時施工」不夜城！　3件事贏過美國廠

加拿大、義大利簽署協議　今年軍援695億元

納瓦尼發言人：當局已將遺體移交給家屬

台積電熊本廠「催化」日本半導體質變　未來挑戰是缺人　

新娘婚禮上喝醉！緊擁伴娘深情熱吻　新郎氣炸離婚：舌頭都伸到喉嚨了

造假砸蛋！星國爆乳網紅「賣原味屁」大賺　洗澡水一罐破萬元台幣

美女選手球場練揮桿　「普信男」硬要場邊指導：我20年經驗耶

台積電熊本廠今開幕！　《晶片戰爭》作者：將鞏固台日關係

剛要咬第2口！海鷗「俯衝襲擊」搶食　她嘴唇瞬間破裂爆血

張學友上海演唱會「假唱」抓包了！沒開口歌聲響遍全場…一度中斷

午後冷空氣增強！明急凍探9℃　「明顯降雨」時間曝

路上驚見「東瀛戰神」R34 GT-R！　同款《玩命關頭》神車要4200萬

英烏智庫：俄羅斯火藥關鍵成分3大來源地　台灣入列

雙運河危機被誇大　美東貨改走好望角僅多6天不會引發通膨

好多人生病　醫：這波感冒很嚴重！特別是咳嗽

台積電熊本廠「24小時施工」不夜城！　3件事贏過美國廠

挑戰寒流！強冷空氣加速提早到　今晚起最凍恐跌破10℃

2024精品代言人總覽！BamBam成LV品牌大使　FENDI為目黑蓮打破先例

科技公司對今年前景持謹慎樂觀　外資：同時布局成長股與高殖利率股

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

女玩卡丁車「長髮纏車輪」扯下頭皮喪命

最夯企業家都來自台灣！華爾街為他們瘋狂

21歲正妹遭棄屍山谷　最後身影曝

H級無罩網美台上熱舞！　她媽媽幫忙拍的

台積電催化　日半導體走向專業分工

星國爆乳網紅「賣屁」大賺　洗澡水破萬台幣

新娘婚禮上喝醉舌吻伴娘　新郎氣炸離婚

收入翻倍！熊本計程車司機嗨喊「台積電是神」

美女選手練球　普信男硬要指導：我20年經驗

納瓦尼遺體已移交給家屬

台積電熊本廠「24小時施工」不夜城！　3件事贏過美國廠

人妻賣淫「讓老公抽成」爽賺

加拿大、義大利簽署協議　今年軍援695億元

手錶停在「廣島原子彈爆炸一刻」98萬拍賣成交

更多熱門

相關新聞

俄烏開戰滿2年！　4西方領袖訪基輔表達對烏支持

俄烏開戰滿2年！　4西方領袖訪基輔表達對烏支持

俄烏戰爭今（24）日屆滿2周年，烏克蘭各地將舉行紀念儀式。4名西方領袖選在這天到訪基輔，表達對烏國的支持，並在烏軍面臨物資短缺之際重申援烏的承諾。

俄烏戰爭2周年　烏克蘭逾3萬平民傷亡

俄烏戰爭2周年　烏克蘭逾3萬平民傷亡

造價數億美元！　烏軍宣布擊落俄A-50預警機

造價數億美元！　烏軍宣布擊落俄A-50預警機

俄烏戰爭滿2年　烏民眾漸疲乏不確定感加深

俄烏戰爭滿2年　烏民眾漸疲乏不確定感加深

伸援抗俄　荷蘭將與烏克蘭簽署10年安全協議

伸援抗俄　荷蘭將與烏克蘭簽署10年安全協議

關鍵字：

加拿大義大利烏克蘭俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

賓士車暴衝！新莊女外送員頭破慘死

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

竊賊猝逝　被警包圍無抵抗不斷求饒

台員工全家搬去熊本　曝台積電福利

作家H質疑陳珮甄「持續聯絡人夫」！

女玩卡丁車「長髮纏車輪」扯下頭皮喪命

來台造假被砸蛋掀怒！星國網美淚喊：不知犯法

店員撿到iPhone　他點頭道謝結局慘了

認養會只剩自己沒有家　狗狗泛淚

妹子紋眉遇學徒　成品笑翻全場

菜䔕餅用到蘇丹紅辣椒粉！還銷往賣場

建案炸出水泥瀑布　馬自達變全灰！建商全額買下

台南正統鹿耳門聖母廟搶春牛引發打群架

已不缺蛋加蛋還要15元！早餐店老闆娘曝原因

服刑父探視「爸爸來了」女兒心律出現反應　

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面