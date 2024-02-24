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造價數億美元！烏軍宣布擊落俄羅斯A-50預警機　1個多月內第2架

▲▼俄羅斯A-50預警機。（圖／路透社）

▲ 俄羅斯A-50預警機造價上看數億美元。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭軍方聲稱，23日擊落一架造價數億美元的俄羅斯A-50「熊蜂」預警機（Beriev A-50），已經是1個多月以來第二次。俄方對此尚未回應，親俄軍部落客則稱是被友軍誤擊。

綜合《路透》及BBC，烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）在Telegram宣布23日擊落敵機，「呼號『巴揚』（Bayan）的A-50已經完成最後一趟飛行！」

烏軍消息人士說明，這次行動由空軍和情報部門執行，A-50在俄國領土上被擊落，當時位在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）和克拉斯諾達爾（Krasnodar）之間，距離前線200多公里。網路曝光的畫面拍下A-50墜機後竄出巨大火焰和濃厚黑煙，照亮夜空的畫面。

俄媒報導，緊急服務部門在卡涅夫斯科伊區（Kanevskoy）南部沼澤地區發現一架飛機殘骸，並撲滅熊熊大火，但未提及A-50。與俄軍有關的Telegram頻道Fighterbomber則聲稱，這架飛機可能是因友軍砲火墜毀，目前不清楚兇手是誰。

烏軍此前聲稱，1月14日也在亞速海擊落一架A-50。這款大型空中預警機可掃描數百公里外的敵機、艦艇及飛彈，探測防空系統並協調目標，造價可能高達數億美元。烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）1個月前向《金融時報》透露，當時俄羅斯擁有8架A-50。

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