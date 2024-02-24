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俄烏開戰滿2年！4西方領袖搭火車到訪基輔　重申對烏克蘭支持

▲▼ 歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）到訪基輔。（圖／翻攝自X）

▲ 范德賴恩親自PO出到訪基輔的照片。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰爭今（24）日屆滿2周年，烏克蘭各地將舉行紀念儀式。4名西方領袖選在這天到訪基輔，表達對烏國的支持，並在烏軍面臨物資短缺之際重申援烏的承諾。

根據《路透》，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、比利時總理德克魯（Alexander De Croo）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等4人，連夜乘火車從烏克蘭鄰國波蘭出發，24日抵達基輔，對烏國表示支持。

范德賴恩發文證實，她在基輔「慶祝烏克蘭人民非凡的抵抗」，「我們比過去任何時候都堅定地與烏克蘭同在，在財政、經濟、軍事和道德上都是，直到這個國家終獲自由。」

梅洛尼與杜魯道此行將與烏克蘭總統澤倫斯基簽署安全協議，內容與澤倫斯基近期和法國、德國達成價值數十億美元的協議相同。然而，美國總統拜登承諾的610億美元對烏援助受國會共和黨人阻撓，為基輔戰勝的希望蒙上一層陰影。

開戰以來，儘管俄羅斯在應對西方制裁及日漸依賴中國的過程中付出龐大代價，卻有更多人口補充兵力，也有更多軍事預算；而烏克蘭的處境隨著戰爭拉長愈發不穩，村莊和城鎮被夷為平地，士兵精疲力竭，彈藥所剩無幾。

俄軍本月取得9個月來最大勝利，攻占烏東城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），長達數月的致命爭奪戰告一段落。但澤倫斯基本周向外交官發表談話時仍堅定表示，「我相信勝利正等著我們」，「尤其感謝各位的團結與支持」。

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