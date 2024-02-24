俄烏戰爭2周年　烏克蘭逾3萬平民傷亡！俄砲擊量「6倍輾壓烏軍」

▲俄烏戰爭屆滿2年前夕，俄羅斯駐德國柏林大使館外23日晚間有民眾聚集示威與獻花。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭，戰爭開打迄今滿2年。聯合國人權機構指出，烏克蘭2年以來至少有1萬582名平民不幸命喪戰火中，受傷人數近2萬人。烏克蘭國防部官員則透露，俄軍砲擊量大約是烏軍的6倍，烏軍從反攻被迫轉為防守態勢。

根據基輔獨立報報導，聯合國烏克蘭人權監測團（HRMMU）22日表示，自俄烏開戰的2年以來，經聯合國核實的烏克蘭平民死亡人數為1萬582人，其中有587人是兒童。但HRMMU強調，實際傷亡人數可能比統計數據高出許多。

▲在台烏克蘭人與支持民眾24日在台北街頭舉行俄烏戰爭2周年的集會遊行。（圖／路透）

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示，「烏克蘭戰爭的長期性影響將綿延好幾世代的人。」儘管2023年死亡人數比起2022年已經有所減少，但平均每個月仍有163名平民死亡、547人受傷，最主要的傷亡原因為廣域爆炸武器（91%），其次則是地雷與戰爭遺留爆裂物（3.7%）。

另據紐約郵報報導，如今俄羅斯與烏克蘭砲擊的數量大約是6比1，烏克蘭先前大肆宣傳的反攻行動以失敗告終。烏克蘭國防部副部長哈夫里留克（Ivan Havryliuk）在基輔受訪表示，「砲彈與遠程飛彈的短缺影響了我軍的能力，並促使我們調整計畫。目前，我們被迫轉向防守戰術。」