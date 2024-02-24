藍共識營晚宴席開九桌！一桌「八菜一湯」近兩萬　出席人數曝光

▲國民黨共識營晚宴菜色。（圖／記者鄭佩玟攝，下同）

記者鄭佩玟／花蓮報導

立法院國民黨團三天兩夜共識營今（24）日登場，晚間在花蓮美侖飯店辦團結晚會。黨團54席立委中僅30人出席，院長韓國瑜並未到場，原黨團總召傅崐萁妻子、花蓮縣長徐榛蔚說好以地主之姿「落地招待」，但最終黨主席朱立倫堅持付錢。一桌近兩萬的菜色也曝光，共八菜一湯一水果，包括鮑魚、龍蝦，席開九桌相當豐富。

菜色包括，宮廷御膳六味碟、碧綠龍鳳海中寶、銀絲蒜泥海斑蝦、旺來糖醋蜜子排、焗烤生蠔干貝酥、白菓雙菇煨鮑脯、冬醬玉露海中鮮、藥膳補品燉童雞、義大利提拉米蘇、金玉合時生鮮果，據服務人員透露，這樣一桌近兩萬，其實不是很便宜。

▲國民黨共識營。（圖／記者鄭佩玟攝）

朱立倫說，當然黨中央要負責所有經費不是問題，讓大家在辛苦選舉之後，能夠齊聚一堂，讓黨團更團結、更有戰鬥力，為中華民國做出更多貢獻。

黨主席朱立倫致詞時也大開黨籍立委玩笑，表示成功的立委背後妻子都是最辛苦的，傅崐萁沒有徐榛蔚沒有今天，立委王鴻薇沒有丈夫、資深前媒體人陶允正沒有今天，還笑稱中午跟立委黃仁開會，確認今天黃的妻子不能來，有交代要看住黃。

傅崐萁致詞時則回應，花蓮是母系社會，聽說朱立倫要帶弟兄姊妹來，徐榛蔚再三交代，晚間餐費錢已經全部付掉，但朱說他也要付，那就AA吧，另外一半是徐。傅還跟朱說，「她跟你一起青梅竹馬長大，你要問她，不要問我」。