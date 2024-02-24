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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

召委禮讓白？傅崐萁與洪孟楷、林思銘不同調　朱立倫：尊重黨團

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／花蓮報導

國民黨今（24）日一連在花蓮舉辦三天共識營，第11屆立法院第1會期8大常設委員會召委選舉下周登場，被問到國民黨團三長對與民眾黨團合作持不同態度，除了總召傅崐萁外皆否認藍白合可行性。主席朱立倫表示，都是尊重黨團，絕對不可能主席、總召或書記長就決定怎樣，一定是尊重大家意見。

各界關切藍白政黨在立院8大委員會召委選舉是否會合作，繼林思銘重申，「國民黨要有主體性」，洪孟楷今早又表態，本週末的黨團共識營就會討論，黨團的重大策略都需要黨團大會來決議，所以黨團共同決定最後結果，才會照那個方向來走。傅崐萁日前對於國民黨團不合作召委一事，稱「有誰說沒有談的空間？我都不曉得，你們有聽我講過嗎？」更說自己只講Open Mind（開放心態）。


洪孟楷、林思銘今傍晚抵達花蓮受訪時，洪特別澄清，黨團三長完全沒有不同調，就是服務黨團，黨團大會的決議共同遵守，議題絕對會在黨團大會、共識營充分討論，決定出來就共同往前衝，更重要的是良性互動、合作。

黨團意見不同調，朱立倫表示，國民黨未來在立法院需要更多合作，也需要表達善意，至於表達善意的方式，都是尊重黨團，尤其召委牽涉到各個委員會，絕對不可能主席、總召或書記長就決定怎樣，一定是尊重大家意見，最後由大家凝聚共識，而且召委只是一小段，最重要是未來如何推動重要民生及改革法案，這都需要在野團結在一起；相信只要大家團結，就能讓法案一一通通，這是民眾的期待，大家也要努力。

被問到來共識營的原因？朱立倫答，這次黨中央特別請黨團邀請所有立委跟眷屬大家齊聚一堂，透過三天兩夜，今天或明天到都可以，最重要大家取得共識，透過研討會跟聚會，讓黨團更團結；當然黨中央要負責所有經費，這不是問題，最重要是高高興興、快快樂樂參與共識營，期間也是要在辛苦選舉之後，在立法院有非常多挑戰，大家能夠齊聚一堂。

至於民眾黨主席柯文哲近來頻繁出入到立院民眾黨立院黨團開會，遭質疑寄生國會，不過，柯文哲今受訪卻反擊「是國會寄生我」，引發非議，朱立倫說，各個黨有各個作法，都予以尊重，國民黨則是黨跟黨團永遠在一起，黨包括政策會、總召都是一起的，大家一起努力，沒有任何間隙。
 

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