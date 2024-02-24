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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／傅崐萁拋召委禮讓白唱「獨角戲」？　獨斷獨行藍委爆不滿

▲國民黨共識營。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨共識營。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／花蓮報導

立法院國民黨團三天兩夜共識營今（24）日登場，黨團52席立委中僅30人出席，晚宴時互道元宵快樂，一片和諧，但檯面下卻因召委選舉釀茶壺風暴。國民黨團總召傅崐萁對於禮讓民眾黨話不說死，正副書記長洪孟楷、林思銘則強調「國民黨要保有主體性」，當仁不讓。據了解，許多藍委私下抱怨傅崐萁猶如「傅班長」，國民黨既然在各委員會穩定過半，不需要靠與白合作把自己做小；黨中央人士則透露，目前唯一公開喊話禮讓白的只有傅崐萁，目的為了換來與白的談判空間，但明顯未獲藍委支持。

由國民黨中央政策會與國民黨團合作舉辦的立委共識營，今日下午在花蓮美崙飯店舉行。根據國民黨團提供的時間表，為期3天2夜的共識營期間，除宣布第一會期的優先法案、討論各委員會重要攻防議題，也會涉及召委選舉議題。

針對是否與民眾黨團在召委選舉合作，黨團幹部明顯不同調，對於傅崐萁獨排眾議，不排除與白營合作，一名不具名藍委表示，傅崐萁的發言，沒有跟任何人討論，所以只能視為傅個人意見，「不客氣地講，不就是為了2026選花蓮縣長鋪路？要搶民眾黨的票嘛！」國民黨是國會多數黨，在每個委員會都要有自己的召委，才能表達國民黨自己想主推的議題、法案，且民眾黨多數立委根本都沒有經驗，怎麼能當召委，唯一有國會經驗的黃國昌要去司法委員會，「同在司法委員會的傅崐萁是要以個人意志禮讓黃國昌嗎？」

一名新科立委坦言，「當然是不贊成！在國民黨是國會多數情況下，看不到需要禮讓民眾黨的理由」，且傅崐萁連續兩次議事攻防都出包，大家不是完全不知情，就是看得霧煞煞，這次召委選舉又未與黨內討論，沒有徵詢過其他藍委的意見，傅崐萁就強硬發表看法，在「要團結」壓力下，多數人也是敢怒不敢言。

國民黨中央人士說，以眾立委態度看來，目前已無溝通空間，唯一變數確實在於黃國昌，「民眾黨八位委員僅一位黃國昌有經驗，其他人來當召委都無法以理服人」，且黃國昌私下已表態未來將與國民黨合作，若能禮讓也是無可厚非。

黨主席朱立倫傍晚受訪時說，國民黨未來在立法院需要更多合作，也需要表達善意，至於表達善意的方式，都是尊重黨團，尤其召委牽涉到各個委員會，絕對不可能主席、總召或書記長就決定怎樣，一定是尊重大家意見，最後由大家凝聚共識。近朱人士對此指出，面對黨團亂哄哄，基於不干涉的情況下，朱還是要顧及全黨團結的氛圍，必須要保持「桶箍」的功能，黨中央不宜過度插手。

對於藍委私下意見頻頻，傅崐萁辦公室人員坦承，開議初期是「內憂外患」，國民黨立委眾多人多嘴雜，身為總召要管理這龐大團隊不容易，有時越解釋反而會讓藍委們產生更多意見，以至於事情無法順利發展，且傅崐萁身為領頭羊更須展現格局，不能馬上把路堵死，代表對白營釋出善意，讓未來的合作更寬廣，而民眾黨也尊重國民黨團決定，畢竟黃國昌先前也曾公開表示，沒有禮讓也沒關係。

只是，接連兩次朝野協商及開議首日鬧烏龍，加上召委選舉為採納他人意見逕自發言，傅崐萁獨斷獨行已讓黨內立委不滿，開議不到一周，事情一件接著一件皆是混亂引子，國民黨團浮現裂痕，茶壺風暴正在悶燒。

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關鍵字：

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