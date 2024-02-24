共識營錢誰出？傅崐萁嘆國民黨一貧如洗　朱立倫拿出「黑卡」

▲國民黨共識營。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／花蓮報導

國民黨今（24）日一連在花蓮舉辦三天共識營，黨主席朱立倫致詞表示，請藍委們盡情開懷，盡量吃、盡量喝、盡量住，因為有帶了一張黑卡來，但這張黑卡平常不是屬於他的，是屬於立委許宇甄的，所以就無限量的盡量刷；國民黨團總召傅崐萁隨後則說，國民黨被抄家滅門，家徒四壁，一貧如洗，「本來太太徐榛蔚要付錢，但朱立倫搶付！」

朱立倫致詞表示，元宵節是團圓的日子，今天大家能夠團圓在一起，國民黨團所有成員從今天開始，到明天、後天都在花蓮舉行共識營，非常歡迎每一位黨團成員以及寶眷，能夠大家光臨一起來參與共識營，一方面透過共識營明天可以討論非常多重要議題，未來在立法院能夠彼此團結合作，大家交換意見凝聚共識，這是最重要的，可以把大家關心的所有福國利民的法案、所有重要的議題，共同凝聚團結共識。

朱立倫也說，再來就是希望大家能能夠團結同心，那不管今天晚會到明天晚會，以及這中間的過程，大家透過很輕鬆愉快的聯誼，展現歌喉的展現歌喉，展現幽默的展現幽默，表演的表演，唱歌的唱歌，讓大家能夠很開心的在這邊聚在一起，就像兄弟姐妹、就像家人聚在一起。

朱立倫表示，第三個就是非常誠心歡迎我們所有的寶眷，其實每一位成功的立法委員同志，大家背後的寶眷都是最辛苦的。朱舉例，傅崐萁如果沒有徐榛蔚就絕對沒有今天；王鴻薇委員如果沒有陶允正也絕對沒有今天。

最後，朱立倫表示，大家放心今天就盡情開懷，盡量吃、盡量喝、盡量住，因為他帶了一張黑卡來，但這張黑卡平常不是屬於他的，是屬於立委許宇甄的，所以就無限量的盡量刷。朱還說，本來他是要叫江俊霆副秘書長來刷卡，但是他的卡片額度不行啊，所以就找到一張有黑卡的許宇甄，希望大家今天就很開心、很放心，都是用黨的資源，沒有任何問題，然後大家一起加油。

