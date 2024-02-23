　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質疑海巡署說法！　徐巧芯揭「吹哨人報告」：高層隱匿修改

▲▼ 國民黨召開「消失的30分鐘 海巡署長是忘記了還是害怕想起來?」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

▲國民黨召開「消失的30分鐘 海巡署長是忘記了還是害怕想起來?」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

記者崔至雲／台北報導

針對陸船翻覆，導致陸人二死事件，國民黨立法院黨團今（23）日召開記者會追查。立委徐巧芯拿出海巡人員「吹哨者」所提供的資料指出， 海巡署2月22日提供的說法，與吹哨者提供爆料幾乎不同，基層認真做事，高層卻不斷隱匿，讓大家難以理解。

徐巧芯根據「吹哨者」的資料說明，事發當天的12時47分，第十二（金門）巡防區田埔雷達監控1艘目標於復國墩東北方4.4浬（限制水域外1浬）航向209、航速20節；12時52分，「該目標於復國墩東北方3.3浬，航入限制水域」。

▲▼ 針對陸船翻覆，導致陸人二死事件，國民黨立委徐巧芯今早舉行記者會，披露吹哨者提供的報告 。（圖／立委徐巧芯提供）

12時53分，巡防區通報第一機動巡邏站巡邏組及復國墩守望哨加強監控；12時55分，巡防區通報金門海巡隊線上CP-1051艇前往查處（距2浬、最大安全航速15節，ETA：1306時）；13時05分，CP-1051艇於北碇東方1.1浬（禁止水域內0.86浬、現場海象：4至5陣風7級、浪高1公尺），發現1艘中國大陸籍「無船名」漁船越界漁撈作業，即先以聲光示意停船受檢。

隨後到了13時45分，資料顯示，CP-1051 艇追近過程，陸船蛇行拒檢，並在我方船艏迂迴，陸船左後舷與CP-1051艇右前舷發生碰撞（北碇東方1.1浬、禁止水域線內0.6浬），導致陸船翻覆，船上4名船員落海，CP-1051艇立即救起3人（其中1人救起時已無意識、2人狀況正常），尚有1人失蹤。

▲▼ 針對陸船翻覆，導致陸人二死事件，國民黨立委徐巧芯今早舉行記者會，披露吹哨者提供的報告 。（圖／立委徐巧芯提供）

14時7分，CP-1051 艇先行返抵復國墩漁港，溺者由救護車送往衛福部金門醫院急救，續將另2名陸籍船員載往事故海域繼續搜尋，另金門海巡隊派遣三組人員前往金門醫院瞭解急救狀況。14時15分，巡防區接獲金門海巡隊回報：CP-1051 艇已通報線上3505艇（位於鳳嘴海域）、3552艇（位於塔山海域）前往救援；另金門海巡隊增派3585及CP-1020艇前往援處。14時18分，金馬澎分署接獲巡防區回報上情。

14時30分，金門海巡隊回報：再增派CP-1031艇前往援處；另金門海巡隊呂組主任透過兩岸協同執法管道，通報廈門市海洋與漁業綜合行政執法支隊。14時40分，3505艇派遣2名潛水人員至翻覆陸籍快艇實施水下搜索（15時10分潛水人員返船，於船艙未發現失蹤人員）。14時45分，本中心完成搜救優選系統規劃區域圖傳送金馬澎分署參用。

▲▼ 針對陸船翻覆，導致陸人二死事件，國民黨立委徐巧芯今早舉行記者會，披露吹哨者提供的報告 。（圖／立委徐巧芯提供）

14時50分，金門海巡隊三組人員回報：金門醫院宣告第1名溺者經急救無效。15時23分，巡防組災防科通報中華搜救協會。15時33分，金門海巡隊隊長致電陸方（翁支隊長）說明搜救狀況，協請查證陸船4人基資，並請陸方低調處理。15時40分，金門海巡隊回報：再增派3573艇前往援處；15時50分，金門海巡隊回報：3505艇再派遣2名潛水人員下水搜尋，於翻覆陸籍快艇船艙內發現失蹤陸籍船長，即將其救援上艇，初步查看已無生命跡象，即實施CPR並後送就醫。

▲▼ 針對陸船翻覆，導致陸人二死事件，國民黨立委徐巧芯今早舉行記者會，披露吹哨者提供的報告 。（圖／立委徐巧芯提供）

▲▼ 針對陸船翻覆，導致陸人二死事件，國民黨立委徐巧芯今早舉行記者會，披露吹哨者提供的報告 。（圖／立委徐巧芯提供）

徐巧芯質疑，為何昨天海巡要更改時間點？該份報告有多少人知情？包含署長、副署長、主任秘書、巡防組組長、督察組組長，第一時間都已收到完整通報，也就是上述資料，所以基層人員勇於負責，填寫報告，但高層人員卻讓時間消失了30分鐘。

徐巧芯說，海巡署第一時間的新聞稿跟報告不同，產生諸多疑點，讓大家覺得基層人員認真做事，但高層是用什麼樣的態度跟方式要隱匿整個過程，又是居心何在？讓大家感到非常難以理解。

ET快訊
快訊／IG網美北車自導自演「有人打手槍」　3人將到案
「好市多打工6萬」爽請假　他想當警察！全場吵翻：會後悔
撞飛3姊弟！肇事74歲男「綠燈直行」：看到人已來不及
國中女闖紅燈衝斑馬線！3機車驚險閃過　第4輛騎士慘被擊落
3姊弟遭撞現場　空拍照曝「行穿線斜的」
亂停車不留電話　遭「受天宮結界」包圍
成人限定！唐吉訶德「史上最強小廢物」網笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政院8年食安報告僅9頁！　葉元之轟：一半以上在罵馬英九　

批林右昌損害謝國樑名譽　羅智強轟：丟臉的是你自己！

台糖瘦肉精「天選之肉」僅此一盒　陳建仁證實中市府過程未遵照SOP

基隆市府重大宣布是「謝國樑自清沒吸毒」　她傻眼：劃錯重點？

系統性食安事件「多在2008至2016年間」　陳建仁：食安五環後轉個案

質疑海巡署說法！　徐巧芯揭「吹哨人報告」：高層隱匿修改

藍白黨團三長餐敘談合作　前藍委：沒那麽好康的事！

傳台中食安處人員淚灑專家會議　薛瑞元：專業跟科學用情緒處理不對

謝國樑揚言告林右昌　前發言人酸：不要連人家說的話都聽不清楚

經濟部認購增資台電1000億　王鴻薇轟：人民血汗錢堆出來的

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

政院8年食安報告僅9頁！　葉元之轟：一半以上在罵馬英九　

批林右昌損害謝國樑名譽　羅智強轟：丟臉的是你自己！

台糖瘦肉精「天選之肉」僅此一盒　陳建仁證實中市府過程未遵照SOP

基隆市府重大宣布是「謝國樑自清沒吸毒」　她傻眼：劃錯重點？

系統性食安事件「多在2008至2016年間」　陳建仁：食安五環後轉個案

質疑海巡署說法！　徐巧芯揭「吹哨人報告」：高層隱匿修改

藍白黨團三長餐敘談合作　前藍委：沒那麽好康的事！

傳台中食安處人員淚灑專家會議　薛瑞元：專業跟科學用情緒處理不對

謝國樑揚言告林右昌　前發言人酸：不要連人家說的話都聽不清楚

經濟部認購增資台電1000億　王鴻薇轟：人民血汗錢堆出來的

快訊／高雄太熱？風扇鬧罷工「自燃」　屋主趕回掏手機拍下這一刻

政院8年食安報告僅9頁！　葉元之轟：一半以上在罵馬英九　

外帶大披薩188元！達美樂超狂下殺29折　6口味期間限定優惠

快訊／JKF女郎玲奈北車直播！自導自演噁男打手槍　3人將到案

自小客停路邊「車窗擋風玻璃全碎」　整條路僅1車被砸...警緝兇中

批林右昌損害謝國樑名譽　羅智強轟：丟臉的是你自己！

台積電漲5元收697　台股小漲36點萬九沒站穩

超商「日韓零食新品」一次看！海苔夾花生醬超涮嘴　任選買2送1爽吃

Gmail通知將停止服務嚇壞網友　官方回應：假消息

白雲胖到129kg「就診閃過人生跑馬燈」　果斷切胃狂甩51公斤

政治熱門新聞

快訊／藍綠白委員會名單出爐　3總召在司法、黃捷內政、徐巧芯國防

即／遭林右昌指控吸毒！謝國樑震怒：24小時內沒道歉就提告

陳俊翰「生平事略」全文！　媽媽要求刪2字：太不謙虛

韓國瑜讓美國會議員笑哈哈　「跟外交部吃飯是黑白、跟立法院是彩色」

晚安小雞判2年通報中國大陸　陸委會回應

陳建仁食安報告出爐！　食安問題由馬政府時「系統性」轉為「個案性」

基隆NET爭議　市府今有重大宣示

食安專報終於拍板　柯建銘指藍違憲、白亂搞：難怪柯P都凍未條

海巡署缺3061具秘錄器 陳建仁允二備金補足

基隆市府宣布「謝國樑自清沒吸毒」　她傻眼：劃錯重點？

陳俊翰訃聞公布　2月27日公祭

藍白黨團餐敘74分鐘　柯：讓台可往前走

楊寶楨才退白營黨職藍營就在徵詢　 徐巧芯透露：內部確實在探聽

台灣對外FTA數目8個變5個　王鴻薇示警：恐淪貿易協定孤兒

更多熱門

相關新聞

楊寶楨才退白營黨職藍營就在徵詢　 徐巧芯透露：內部確實在探聽

楊寶楨才退白營黨職藍營就在徵詢　 徐巧芯透露：內部確實在探聽

楊寶楨19日辭去民眾黨發言人、黨團副主任2職，不過據了解，她才剛卸下白營黨職，國民黨內部就有人點到她的名字。立委徐巧芯透露，黨部確實有人向她詢問「楊寶禎這個人怎麼樣？」，似乎有些「具體工作」希望將楊寶楨納入，不過徐也說，這部分的談話僅是內部討論，均無對外向楊徵詢。

陸漁船「翻覆主因」說詞分歧陷僵局

陸漁船「翻覆主因」說詞分歧陷僵局

強調「真相不可能隱匿」　管碧玲：沒有影片已致歉但執法立場不能變

強調「真相不可能隱匿」　管碧玲：沒有影片已致歉但執法立場不能變

陸翻船案2生還漁民說法大轉彎　蔡清祥：金門地檢署用最快速度查明

陸翻船案2生還漁民說法大轉彎　蔡清祥：金門地檢署用最快速度查明

快訊／藍綠白委員會名單出爐　3總召在司法、黃捷內政、徐巧芯國防

快訊／藍綠白委員會名單出爐　3總召在司法、黃捷內政、徐巧芯國防

關鍵字：

海巡署徐巧芯吹哨人

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

關韶文離開台灣！

女中士約砲人夫排長　逢甲門口下跪洗門風

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

更多

最夯影音

更多
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相
魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面