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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海巡密錄器因「中國製」遭禁用？　他曝：是一台7000元的高價品

▲管碧玲聯訪 大陸漁船相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲海委會主委管碧玲日前為陸船翻覆事件接受聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中國大陸籍快艇在金廈海域非法越界，遭到我國海巡署盤查，卻不幸於過程中造成該快艇翻覆，致2名船員溺斃，此案已進入司法調查階段，然而，海巡署因密錄器設備不足，導致執行勤務過程沒有錄影，引起輿論譁然。對此，資深媒體人黃揚明今（24日）透露，海巡署過去曾購足的密錄器，但因「中國製」的原因遭到禁用，而這些遭到禁用的設備，其實是一台價格落在6980元左右的高價品。

黃揚明提到，立委陳玉珍曾透露，海巡署過去曾購足基層人員密錄器，但因政府禁用「中國製」產品，因此全數被禁用，才導致有3061具的缺口。

因此，黃揚明進一步查證，發現海巡署2020年公布的新版制服新聞照片，當時海巡人員身上別的密錄器上有「V2HD」字樣，比對後應是「攝錄王 V2HD 警用小型密錄器」這款密錄器。

▲媒體人黃揚明分析海巡署所使用密錄器的型號。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

▲媒體人黃揚明分析海巡署所使用密錄器的型號。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

黃揚明說明，這款密錄器在諸多購物網站上都有，產地確實是「中國」。不過，他也發現，這款密錄器即使是中國製造，但是它的價位其實是密錄器中相對高的，定價6980元，主因應該是有IP68等級的防水防塵功能。

此外，黃揚明提及，其它警察機關採購的密錄器價位通常都在2千多元至5千元不等，例如：台北市警局去年採購的密錄器每具單價為4850元，但也被爆料天線模組零組件是中國製造的爭議。

與此同時，黃揚明分析，這兩天行政院允諾用第二預備金花費2160萬元為海巡署採購3061具密錄器，平均每具預算單價約7,000元，可見海巡署這筆款項就是以之前採購這款密錄器來計算。

最後，黃揚明強調，花2160萬元採購密錄器並不多，比起數位發展部今年光是出國出差預算就有超過3千萬來說，真的是小錢而已。

▼媒體人黃揚明分析海巡署所使用密錄器的型號。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

▼媒體人黃揚明分析海巡署所使用密錄器的型號。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

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