會噴乾冰的蒸氣火車頭　搭嘉義五分車品嘗在地觀光特產

▲▼ 嘉義縣蒜頭糖廠五分車未來結合觀光工廠推廣當地特產，更將乾冰導入火車頭仿造蒸氣效果 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為推動蒜頭糖廠五分車觀光，立法委員蔡易餘媒合大嘉義觀光工廠協會與台糖公司合作，24 日上午在糖廠五分車站前舉辦記者會，未來將觀光工廠及糖廠五分車結合行銷，除了將各廠家廣告印製在車廂上，未來更可在列車、車站一品當地觀光工廠的特色產品，五分車頭更安裝全新的冷研探索館乾冰，還原傳統蒸汽火車的蒸氣。

嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、六腳鄉長黃鉦凱，大嘉義觀光工廠協會理事長洪笙凱等人出席，見證全新「蒸氣」五分車亮相，期望透過五分車的魅力，讓更多遊客認識嘉義縣各觀光工廠。

洪笙凱指出，蔡易餘委員發起「觀光工廠與五分車結合」的構想，藉由五分車的魅力推廣觀光工廠，這次由十多間嘉義縣觀光工廠與台糖合作，包括品皇咖啡工廠、佐登妮絲、冷研探索館、民雄金桔、民雄旺萊山、蓋亞、余順豐花生、月桃故事、梅問屋、卡羅爾銅管樂器、老楊方塊酥、豆之家、果然茶香、丸聚星球、嘉義酒廠、欣欣水泥。

蔡易餘表示，蒸汽火車是許多鄉親小時候的回憶，於是他與台糖公司、觀光工廠集思廣益，將五分車做成蒸汽火車的模樣，最終採用乾冰煙霧，以無空汙的方式還原蒸汽火車意象，目前乾冰煙霧尚在規劃階段，將會盡速完工，列車現在已加設一節餐車廂，未來遊客將能夠沿途觀賞美景，同時在車上享用觀光工廠的美食茶點。





▲立法委員蔡易餘、六腳鄉長黃鉦凱推廣當地咖啡及乾冰技術 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁說，蔡易餘委員對嘉義一直抱持著熱情與想像力，隨時都在思考如何促進嘉義縣觀光，五分車軌道周邊未來一定會大放異彩，因為隨著Outlet到來，遊客到高鐵站後可以先去逛街，接著搭乘五分車前往蒜頭糖廠、萌寵樂園、故宮南院，未來絕對會成為一條很夯的觀光路線。





▲蒜頭糖廠五分車觀光。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁強調，地區發展需要時間累積，隨著投資進駐，會有更多人潮前來嘉義，也越能彰顯五分車軌道的意義，希望台糖能繼續投資蒜頭糖廠，讓觀光發展更完善。