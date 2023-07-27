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打造嘉義旅遊新亮點　蒜頭糖廠五分車新車廂亮相

▲▼ 再創嘉義旅遊新亮點 翁章梁視察蒜頭糖廠五分車新車廂 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼翁章梁視察蒜頭糖廠五分車新車廂。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁視察蒜頭糖廠五分車新車廂，親自試坐感受車廂內的舒適環境。他期許五分車延駛至故宮南院及新車廂投入營運後，將串聯嘉義高鐵站、嘉義科學園區、蒜頭糖廠、故宮南院等重要景點與建設，再創嘉義旅遊新亮點。

▲▼ 再創嘉義旅遊新亮點 翁章梁視察蒜頭糖廠五分車新車廂 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，台糖五分車與高鐵是最慢與最快的結合，延伸至故宮南院的鐵道將要完工，新購車廂也就緒，外觀仿復古設計，維持兒時記憶中，接送學生的車廂設計。全新打造的車廂更加舒適，車廂內設有冷氣，每組列車加設一節餐車，提供在地美食等茶點，讓遊客邊品味美食，邊享受窗外美景。

▲▼ 再創嘉義旅遊新亮點 翁章梁視察蒜頭糖廠五分車新車廂 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁縣長也透漏，故宮南院正研擬搭乘台糖五分車、憑車票免費至故宮南院參觀的合作方案，透過三方合作，帶動這條觀光路線的發展，未來遊客可以搭乘高鐵至嘉義，到站外的月台搭乘五分車暢遊嘉義，重溫懷舊糖廠風光與一睹故宮南院國寶。

109年行政院核定台糖公司以專案投資編列蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站計畫，推動台灣首例糖鐵連接高鐵，打造「最快與最慢的連結」特色，111年10月8日通車營運。

▲▼ 再創嘉義旅遊新亮點 翁章梁視察蒜頭糖廠五分車新車廂 。（圖／嘉義縣政府提供）

110年8月行政院再核定嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫，由糖廠向西延駛至故宮南院園區北側景觀橋，軌道工程由交通部鐵道局中部工程處辦理，縣府負責興辦事業計畫及鐵路立案申請作業，目前正進行驗收履勘作業，預計112年10月份通車，未來由台糖公司接手營運。

▲▼ 再創嘉義旅遊新亮點 翁章梁視察蒜頭糖廠五分車新車廂 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁與台糖公司董事長楊明州在綜合規劃處長郭凱迪、新聞行銷處長楊皓茹及文化觀光局長徐佩鈴陪同下，一同視察五分車新車廂；另外，為提升五分車沿線景觀風貌，縣府向內政部營建署提報競爭型計畫建構周邊綠廊軸帶，112年4月獲核定補助款6千萬元，預計今年招標動工，明年底前完工。

台糖公司表示，配合糖鐵延駛台糖同時採購新車廂、優化既有機車頭，新式列車編組將為2輛機車頭掛載7輛全新客車及1輛電源車，車廂內部裝設冷氣空調和多媒體撥放器，其中3輛客車設有無障礙區，另有3輛客車以餐車概念設計，提供民眾不同的搭乘選擇。

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