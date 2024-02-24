北市松山區路面塌陷12點可回填完成　蔣萬安要求持續監測

記者陳家祥／台北報導

台北市松山區慶城街、興安街口一處建案工地，23日晚間發生地層下陷，北市府昨緊急成立前進指揮中心處理，避免災情擴大，並對業者開罰18萬、要求停工。市長蔣萬安24日上午再度前往視察，並表示會持續監控整個狀況，在基地內側的回填完成後，確定各管線安全無虞後，就會進行路面的灌漿回填。

▲蔣萬安視察台北市松山區慶城街和興安街交叉路口。（圖／攝影中心翻攝）

蔣萬安表示，目前就是持續進行灌漿回填的作業，經回報已經回填360立方公尺，回填的高度也來到地面下的2.9公尺，達到3公尺就已經是符合安全目標值，當然會持續的回填，預計在中午12點左右就會完成回填作業。

另一方面，蔣萬安說，也進行了相關數據的比對跟檢測，目前了解就只有在大家所看到的地面塌陷處，也就是工地的東側有超過15公分，在西側、南側、北側，目前比對的監測數值是正常的，而且也都沒有地面塌陷以及鄰房傾斜的狀況。

蔣萬安說，由於回填後，樹木可能無法存活，所以上午已經完成四棵黑板樹的移除。至於管線，自來水管線檢測後並沒有漏水情形，但還是透過透地雷達進行檢測，會持續的監測。另外，這側沒有瓦斯管線開關閥，包括雨水、污水，還有電力、電信的管線，檢測之後也都屬於正常安全，但還是要求包括水利處、工務局全面的做清查，確認沒有任何破損、安全。

蔣萬安提到，也依照建築法規進行勒令停工及開罰，接下來會持續監控整個狀況，在基地內側的回填完成後，確定各管線安全無虞後，就會進行路面的灌漿回填。

媒體問到，這次處理相對過去比較快一點？蔣萬安說，每一次事件發生都會做一次檢視，「機制只要完善，每個人員只要落實整個機制的運作，其實反應就會非常的快速，確保各項的安全」。蔣說，現階段即刻的把回填作業完成後，讓一切恢復正常。

至於議員許淑華透露，在過年前就有接獲一些通報？蔣萬安說，會請建管處做全面清查。至於許淑華建議未來外審單位找來大地工程結構技師監工？蔣萬安說，第一時間其實就有邀集四大公會，不管是技師、結構還有大地，以及建築師公會來參與，也非常謝謝里長到現場協助各項監測，「這個部分，我們第一時間都有溝通聯繫」。