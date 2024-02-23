　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市松山區路面塌陷！建案「導溝工程」出包　回填止災後先停工

▲▼台北市松山區傳出地層下陷，蔣萬安深夜趕赴視察。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市松山區傳出地層下陷，蔣萬安深夜趕赴視察。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市又傳工地鄰近區地層下陷！位於松山區慶城街、興安街口的一處工地，23日晚間發生嚴重地層下陷，現場至少4輛車受到波及。市長蔣萬安在視察完畢後表示，初步了解，新建工地還沒進行任何基礎開挖，因施作導溝工程時內部支撐力不夠，才導致路面下陷傾斜。副市長李四川說，會要求先行停工，重新送復工計畫，審定安全後才會讓建商復工。

蔣萬安視察完畢後表示，今天晚間大概9點左右接獲通報之後，在台北市松山區慶城街、興安街交接口，一處新建工地的地面下陷，第一時間就即刻通報EOC、新建工程處、停管處、警察局、消防局、區公所等相關單位，也拉起警戒線，沒有任何人員傷亡，有4輛停放的車輛傾斜。

至於工地的狀況，蔣萬安說，目前了解，新建工地還沒進行任何基礎開挖，「這邊準備要做連續壁工程，但都還沒開始，只是在做導溝」，14公尺深、120公分寬，初步了解是內部支撐力不夠，然後造成導溝外部下陷，影響到路面下陷，才造成車輛傾斜。

蔣萬安說，目前正即刻進行緊急回填，先就內部導溝部分，接續會就路面塌陷部分進行回填，將所有的影響衝擊不要再擴散，「目前都掌握整個狀況，前進指揮所也都已經完成開設，所以相關局處都會進行後續控制」。

副市長李四川補充，這個案子現在做回填，「穩定完後還是會要求先行停工，重新送復工計畫，審定安全後才會讓他復工」。

李四川說明，該處工地正在開工、在做導溝，但因為舊有地下3層受到新的施工作業影響，導致導溝往內傾才產生坍塌，「所以還沒做連續壁也還沒開挖，只要把原來的土再回填回去，大概就沒有問題，大概明天早上就可以全部回填完成」。

台北市結構技師公會徐茂卿理事長表示，初步了解是導溝部分局部施作不佳，造成道路坍陷，現在最重要是把挖掘導溝的坑洞先補起來，因為區域不大，災害的擴大跡象不至於產生很大影響。至於道路坍陷部分，因為只是局部，首要就先把損壞的車量移走，坍陷區域回填，讓道路能恢復正常。

至於是否有違規？徐茂卿說，初步了解原來地下室有地下3樓，加上滑具的話，基本上本身的深度至少有13米以上，所以因為要蓋一個新大樓，搞不好是地下6、7樓，所以挖掘深度會比較深。至於是不是施作不佳或哪邊有施作不當，要等圖說調出來，再配合現場災害狀況，再作進一步報告。

▲▼北市松山區傳地層下陷。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼台北市又傳工地鄰近區地層下陷，位於松山區慶城街、興安街口的一處工地，23日晚間發生嚴重地層下陷。（圖／北市府提供）

ET快訊
北市工地路面塌陷原因曝光！蔣萬安：緊急回填
他下車換輪胎「遭撞噴飛亡」！死亡影片曝光
林穎孟交保哭了！「眼眶泛紅」快步離開地檢署
快訊／美股高開「輝達衝破800大關」　市值突破2兆美元
辣妹「抬腳除陰毛」沒馬！一票看呆：現在這麼開放喔
軍車「沒掛車牌」遭公審！影片曝光學長全笑了：菜味飄出手機
快訊／北市工地旁地層下陷　市府成立前進指揮所
捐款專戶救助3姊弟　縣府再加開網銀、ATM

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批徐巧芯質詢首秀「如潑婦罵街」！許淑華：別把國會殿堂當秀場

北市松山區路面塌陷！建案「導溝工程」出包　回填止災後先停工

快訊／北市又傳建案工地旁地層下陷　市府成立前進指揮所應變

快訊／台北市又傳工地鄰近區地層下陷！蔣萬安急赴現場視察

陳建仁批中市府「太早公布瘦肉精爭議」！他搬證據打臉：就是說謊

葛來儀率團拜會　蕭美琴：台灣會持續強化與世界連結

台南學甲爐渣案風波　監委提案彈劾黃偉哲「5：7」未通過

徐巧芯立院質詢首秀！砲火連轟陳建仁　洪申翰：不讓院長回應有夠扯

轟徐巧芯造謠現行犯！　吳思瑤還原質詢：徐還對我吐舌頭「很可憎」

基泰鄰損賠償逾1600萬欠過年　蔣萬安：列管追蹤「一定要負責」

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

台灣生活成本遠高於美國　男揭買房購物對照差很大

除夕夜跑外送會賺多少錢？

媽切菜太大聲橘貓超害怕　原地端正坐好完全不敢動

教授演示「吸氦氣變聲」　戲弄同學:開關根本沒開

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

批徐巧芯質詢首秀「如潑婦罵街」！許淑華：別把國會殿堂當秀場

北市松山區路面塌陷！建案「導溝工程」出包　回填止災後先停工

快訊／北市又傳建案工地旁地層下陷　市府成立前進指揮所應變

快訊／台北市又傳工地鄰近區地層下陷！蔣萬安急赴現場視察

陳建仁批中市府「太早公布瘦肉精爭議」！他搬證據打臉：就是說謊

葛來儀率團拜會　蕭美琴：台灣會持續強化與世界連結

台南學甲爐渣案風波　監委提案彈劾黃偉哲「5：7」未通過

徐巧芯立院質詢首秀！砲火連轟陳建仁　洪申翰：不讓院長回應有夠扯

轟徐巧芯造謠現行犯！　吳思瑤還原質詢：徐還對我吐舌頭「很可憎」

基泰鄰損賠償逾1600萬欠過年　蔣萬安：列管追蹤「一定要負責」

活過來了？勇士11戰9勝逼近湖人　柯瑞：進季後賽我們很難對付

竹山防空壕保衛戰10年有成　專業學術團隊今開箱進行首次文資調查

眼神中滿是寵溺！　12星座無法抗拒「這類人」

歐尼爾預言「5年後NBA屬於哈利伯頓」　KD：他將受下個世代仰慕

批徐巧芯質詢首秀「如潑婦罵街」！許淑華：別把國會殿堂當秀場

米蘭時裝周／MOSCHINO變樣了！新設計師上任3周交出首秀　引領實穿搞怪美學

快訊／飛鼠誤觸開關！台中1區大停電　3000戶受影響

兒子吵要吃肉肉飯糰　林舒語「點圖片最大的」結帳傻眼：要1000多

北市松山區路面塌陷！建案「導溝工程」出包　回填止災後先停工

小資族理財》胡偉良／創造一個可以自動化經營的好企業

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

政治熱門新聞

快訊／藍綠白委員會名單出爐　3總召在司法、黃捷內政、徐巧芯國防

快訊／徐巧芯、吳思瑤從食安吵到表情　韓國瑜緩頰「徐佳濱」自己笑場

廖偉翔質詢逼問瘦肉精　陳建仁怒嗆：我講的是科學、你講的是政治

即／遭林右昌指控吸毒！謝國樑震怒：24小時內沒道歉就提告

羅智強驚句「檢驗正確才能公布就立法啊」　陳建仁傻眼、韓國瑜緩頰

快訊／台北市又傳工地鄰近區地層下陷！蔣萬安急赴現場視察

快訊／北市又傳建案工地旁地層下陷　市府成立前進指揮所應變

藍委質詢砲火猛！陳建仁插不上話　韓國瑜當「公道伯」這樣說

陳俊翰「生平事略」全文！　媽媽要求刪2字：太不謙虛

晚安小雞判2年通報中國大陸　陸委會回應

韓國瑜讓美國會議員笑哈哈　「跟外交部吃飯是黑白、跟立法院是彩色」

薛瑞元沙啞備詢！　「暖男院長」韓國瑜心疼皺眉：薛部長坐著好不好

快訊／徐巧芯首秀「高分貝」唱獨角戲　陳建仁也凍未條：你的邏輯呢？

陳建仁食安報告出爐！　食安問題由馬政府時「系統性」轉為「個案性」

更多熱門

相關新聞

基泰鄰損賠償逾1600萬欠過年　蔣萬安：列管追蹤「一定要負責」

基泰鄰損賠償逾1600萬欠過年　蔣萬安：列管追蹤「一定要負責」

台北市中山區建案「大直基泰」去年施工不慎傾斜坍塌，損及鄰房，台北市議員陳怡君23日爆料，損鄰賠償至今仍欠超過1600萬，169戶受災戶遲遲等不到賠償。對此，市長蔣萬安說，已依損鄰規則列管，基泰一定要負起責任，如果有住戶對於賠償金額並不滿意，就會依照1.2倍提存到法院，這個部分市政府都會持續的來追蹤。

盧秀燕、蔣萬安同聲　不會競爭、只有合作

盧秀燕、蔣萬安同聲　不會競爭、只有合作

深坑惡臭反應慢！蔣萬安要局處「給我雞婆一點」　懲處層級沒設限

深坑惡臭反應慢！蔣萬安要局處「給我雞婆一點」　懲處層級沒設限

2026劍指蔣萬安！　高嘉瑜喊話民進黨：給我機會贏一席「台北要改變」

2026劍指蔣萬安！　高嘉瑜喊話民進黨：給我機會贏一席「台北要改變」

徐巧芯外貌遭綠羞辱　蔣萬安聲援

徐巧芯外貌遭綠羞辱　蔣萬安聲援

關鍵字：

蔣萬安台北市台北市長地層下陷

讀者迴響

熱門新聞

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

女中士約砲人夫排長　逢甲門口下跪洗門風

28歲正妹網紅癌逝！最後告誡粉：不要叫外送

T-ara、4Minute、IU歌都他做的！新沙洞老虎斷氣身亡　享年40歲

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

更多

最夯影音

更多
魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面