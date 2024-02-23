北市松山區路面塌陷！建案「導溝工程」出包　回填止災後先停工

▲台北市松山區傳出地層下陷，蔣萬安深夜趕赴視察。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市又傳工地鄰近區地層下陷！位於松山區慶城街、興安街口的一處工地，23日晚間發生嚴重地層下陷，現場至少4輛車受到波及。市長蔣萬安在視察完畢後表示，初步了解，新建工地還沒進行任何基礎開挖，因施作導溝工程時內部支撐力不夠，才導致路面下陷傾斜。副市長李四川說，會要求先行停工，重新送復工計畫，審定安全後才會讓建商復工。

蔣萬安視察完畢後表示，今天晚間大概9點左右接獲通報之後，在台北市松山區慶城街、興安街交接口，一處新建工地的地面下陷，第一時間就即刻通報EOC、新建工程處、停管處、警察局、消防局、區公所等相關單位，也拉起警戒線，沒有任何人員傷亡，有4輛停放的車輛傾斜。

至於工地的狀況，蔣萬安說，目前了解，新建工地還沒進行任何基礎開挖，「這邊準備要做連續壁工程，但都還沒開始，只是在做導溝」，14公尺深、120公分寬，初步了解是內部支撐力不夠，然後造成導溝外部下陷，影響到路面下陷，才造成車輛傾斜。

蔣萬安說，目前正即刻進行緊急回填，先就內部導溝部分，接續會就路面塌陷部分進行回填，將所有的影響衝擊不要再擴散，「目前都掌握整個狀況，前進指揮所也都已經完成開設，所以相關局處都會進行後續控制」。

副市長李四川補充，這個案子現在做回填，「穩定完後還是會要求先行停工，重新送復工計畫，審定安全後才會讓他復工」。

李四川說明，該處工地正在開工、在做導溝，但因為舊有地下3層受到新的施工作業影響，導致導溝往內傾才產生坍塌，「所以還沒做連續壁也還沒開挖，只要把原來的土再回填回去，大概就沒有問題，大概明天早上就可以全部回填完成」。

台北市結構技師公會徐茂卿理事長表示，初步了解是導溝部分局部施作不佳，造成道路坍陷，現在最重要是把挖掘導溝的坑洞先補起來，因為區域不大，災害的擴大跡象不至於產生很大影響。至於道路坍陷部分，因為只是局部，首要就先把損壞的車量移走，坍陷區域回填，讓道路能恢復正常。

至於是否有違規？徐茂卿說，初步了解原來地下室有地下3樓，加上滑具的話，基本上本身的深度至少有13米以上，所以因為要蓋一個新大樓，搞不好是地下6、7樓，所以挖掘深度會比較深。至於是不是施作不佳或哪邊有施作不當，要等圖說調出來，再配合現場災害狀況，再作進一步報告。