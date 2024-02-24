北市慶城街工地路面塌陷　建管處勒令停工再罰18萬元

記者黃翊婷／綜合報導

台北市松山區慶城街與興安街口一處工地，昨日（23日）晚間發生嚴重地層下陷，4輛汽車受到波及傾斜，相關單位目前正在進行回填復原作業。台北市建管處表示，該工地違反建築法，已經要求勒令停工，同時開罰18萬元罰鍰。

▲遭波及的車輛。（圖／北市府提供）

松山區慶城街與興安街口一處工地在23日晚間9時許突然發生地層下陷，導致停在鄰近車格的車輛也跟著傾斜，共4輛車子受到波及。

▲蔣萬安深夜趕赴現場視察。（圖／記者陳家祥攝）

台北市長蔣萬安前往現場視察並表示，該工地是新建工地，尚未進行任何基礎開挖，只是在做導溝，寬120公分、深14公尺，初步了解應該是內部支撐力不夠，造成導溝外部下陷，間接影響到路面塌陷。

目前，該工地正在進行緊急回填作業，台北市政府也已經開設前進指揮所，希望災害影響不要再擴大。副市長李四川說明，回填作業大概可以在24日早上完成。

針對這起事件，台北市建管處指出，經結構工程工業技師公會等專家檢視，初步判斷周邊鄰房沒有立即危險，後續也會要求承造商持續觀測，直到確認安全。

此外，建管處也表示，該工地違反建築法，已經要求勒令停工，同時開罰18萬元罰鍰，後續的施工計畫必須經過相關公會審查，確保周邊地質安全無虞，才可以復工。